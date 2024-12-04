Турцию предупредили по-хорошему

Турция столкнулась с дипломатическим давлением на фоне продолжающегося наступления боевиков на северо-западе Сирии. Тон заявлений в адрес Анкары существенно ужесточил Тегеран: как сообщили арабские СМИ, во время последних контактов иранские представители недвусмысленно обвинили турецкую сторону в разжигании конфликта и поддержке антиправительственных сил. С требованием обуздать сирийских исламистов к своей союзнице по НАТО обратились и власти США. Призыв остановить эскалацию в Сирии «с использованием имеющихся у Анкары возможностей» прозвучал также во время состоявшегося во вторник телефонного разговора между лидерами России и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (справа) и его иранский коллега Аббас Арагчи

Фото: Dia Photo / AP Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (справа) и его иранский коллега Аббас Арагчи

Фото: Dia Photo / AP

Визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Турцию в начале этой недели проходил в крайне напряженной атмосфере, поделились источники портала The Middle East Eye (MEE), знакомые с содержанием переговоров. По их словам, во время контактов с турецким коллегой Хаканом Фиданом глава иранской дипломатии обвинил Анкару в поддержке боевиков, начавших 27 ноября полномасштабное наступление на северо-западе Сирии. Господин Арагчи также предупредил, что Исламская Республика окажет Дамаску необходимую военную поддержку. При этом, как с сожалением отмечают собеседники MEE, иранский министр, посетивший перед этим Сирию, не привез оттуда никакого послания о ее готовности вести переговоры с Турцией.

В вышедшем в среду интервью изданию «Аль-Араби аль-Джадид» господин Арагчи дипломатично заметил, что у Турции, «как и у любого другого игрока, есть связи и интересы в Сирии, но в то же время есть свои страхи и опасения».

Он уточнил, что Тегеран всегда консультируется с Анкарой «о том, как решить эти проблемы». Для этого, по словам министра, и существует «астанинский формат» — платформа по сирийскому урегулированию под эгидой Москвы, Анкары и Тегерана. Эта формула, заметил господин Арагчи, была разработана «именно с этой целью — чтобы были механизмы, позволяющие предотвратить перерастание последовательных рисков в конфронтацию между странами». «Мы ожидаем, что Турция пойдет по этому пути»,— добавил он.

Наиболее жесткими публичными высказываниями в адрес Анкары отметился Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В беседе с иранским новостным агентством Tasnim он выразил удивление, что на сирийской арене Турция «попала в ловушку» США и Израиля — основных зарубежных игроков, на которые Тегеран и его союзники официально возлагают ответственность за вспышку насилия в Сирии.

В последнее время трения между Анкарой и Тегераном часто выходили наружу из-за войны в секторе Газа.

Как утверждали арабские издания, иранское правительство пыталось убедить Турцию в необходимости оборвать все торговые и дипломатические каналы с Израилем — в отместку за разрушения и жертвы в палестинском анклаве, однако Анкара якобы не демонстрировала большого энтузиазма по этому поводу.

Недавно господину Фидану пришлось провести, вероятно, непростую беседу и с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По информации израильской корпорации Kan, в последнем телефонном разговоре глава Госдепартамента обратился к Анкаре с просьбой обуздать действия исламистских группировок в Сирии.

Сама Турция отрицает, что стоит за ударами по правительственным силам в Сирии, несмотря на то что инициаторы наступления фактически действуют из ее формальной зоны ответственности в этой стране.

Тема столкновений в северо-западных провинциях Арабской Республики была затронута также во время телефонной беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно сообщению Кремля, российский лидер указал на «необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии» против Дамаска и важность восстановления порядка на всей территории Сирии «с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе».

Впрочем, из высказываний иранских официальных лиц следует, что зарубежные союзники Дамаска сейчас допускают все, даже самые негативные сценарии развития событий. «Если сирийское правительство попросит Иран отправить войска в Сирию, мы изучим эту возможность»,— заявил в разговоре с Al Araby Al Jadeed господин Арагчи. По его словам, сохранение текущей динамики на поле боя может вывести Ближний Восток из и без того хрупкого равновесия.

Анкара, однако, может и не стать бенефициаром нынешнего кризиса в Сирии. Об этом заявил изданию Financial Times (FT) неназванный турецкий дипломат в отставке. По его словам, ситуация чревата для Турции притоком к ее границе новых беженцев, а также ухудшением отношений с Россией и США. «Создание героического нарратива о том, что Турция или ее опосредованные силы могут взять под контроль Алеппо, рассчитано на националистические настроения, однако мы можем погрязнуть в болоте»,— резюмировал собеседник FT.

Нил Кербелов