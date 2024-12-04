В Чувашской Республике и Республике Марий Эл не планируют вводить запрет на работу иностранных граждан в медицинских учреждениях. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службах региональных министерств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии и Марий Эл не планируют запрещать мигрантам работать в медорганизациях

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Чувашии и Марий Эл не планируют запрещать мигрантам работать в медорганизациях

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пресс-службе Минздрава Республики Марий Эл «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в медицинских организациях республики работает всего 30 иностранных граждан, а их доля составляет 0,38% от общего числа медработников. Запрещать им работать в будущем году никто не собирается. В республике, наоборот, приветствуют их работу, потому что о них поступают хорошие отзывы.

В пресс-службе Минздрава Чувашской Республики «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в настоящее время таких поручений не было и вопрос не рассматривался.

Правительство Нижегородской области представило на общественные обсуждения проект указа губернатора, предписывающего запрет на привлечение мигрантов с трудовыми патентами в 2025 году. Ограничения затронут 37 групп деятельности, в том числе работу в медучреждениях.

Влас Северин