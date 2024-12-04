47,09 процента составила инфляция в Турции в ноябре 2024 года в годовом выражении, сообщил статистический институт страны. Это шестое замедление роста цен подряд, вызванное ужесточением денежно-кредитной политики турецкого Центробанка. Регулятор удерживает ставку на уровне 50% с марта и пока снижать ее не намерен. Базовая инфляция в прошлом месяце была минимальной с мая 2023 года (47,13% против 47,75% месяцем ранее), высокими годовые темпы роста цен остаются в коммунальных услугах (74,45%), гостиницах и общепите (59,39%) и в продовольственном сегменте (48,57%). Цены производителей (индекс PPI) повысились на минимальные с февраля 2021 года 29,47% в годовом выражении после роста на 32,24% в октябре.