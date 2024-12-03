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Главные новости за 3 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил постановление о создании эвакуационной комиссии и правилах эвакуации населения.

В Хостинском районе Сочи из-за оползня, повредившего участок федеральной трассы, 3 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации.

В медицинских учреждениях Новороссийска вводится масочный режим из-за заболевших микоплазменной пневмонией.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что на месте образовательного центра «Сириус» в Краснодарском крае предлагали построить рынок и казино.

Полицейские Краснодара инициировали проведение проверки сообщений детям, выпавших из маршрутки из-за того, что водитель ехал с открытой дверью.

Генеральная прокуратура России направила в Южный окружной военный суд уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк обратился в квалификационную коллегию судей края с заявлением о проведении проверки доводов, указанных о нем в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» (признан иностранным агентом).

Подрядчика для проектирования новой трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре определят до конца года. Проект также предусматривает реконструкцию участка улицы Автолюбителей.

В Адыгее назначили нового главу управления Росгвардии. Им стал уроженец республики Каплан Дауров.

Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поднялся за полмесяца с 467-го на 462-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

В Сочи опрокинулась фура с мандаринами. В результате оказались повреждены пять машин.

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