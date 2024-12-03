В Сочи пять машин повреждены при опрокидывании большегруза с мандаринами

В Сочи опрокинулась фура с мандаринами. В результате повредились пять машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Водитель фуры при движении по серпантину не справился с управлением. Большегруз опрокинулся. В результате ДТП произошло столкновение грузовика с пятью автомобилями. Пострадал водитель большегруза.

Из-за аварии движение на 166-м км автодороги пгт Джубга — г. Сочи частично перекрыто. Сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.

Татьяна Ручкина