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В Адыгее назначен новый руководитель Росгвардии

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провел встречу с новым начальником Росгвардии региона Капланом Дауровым. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгеи

Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгеи

Глава региона отметил, что между органами власти республики и ведомством установилось конструктивное сотрудничество, которое необходимо продолжать на должном уровне. В свою очередь, начальник Росгвардии по РА Каплан Дауров выразил готовность к выполнению поставленных перед ним должностных задач.

Каплан Дауров родился в 1966 году в ауле Хакуринохабль. В 1998 году окончил Ростовский юридический институт, а в 2003 году — Академию управления МВД России. Является кандидатом экономических наук, степень получил в университете Российской академии образования. С 2009 по 2011 годы Каплан Дауров занимал должность заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности МВД по Республике Адыгея. Является участником боевых действий.

Алина Зорина

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