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Глава судебной коллегии крайсуда Кисляк просит проверить доводы иноагента

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк обратился в квалификационную коллегию судей края с заявлением о проведении проверки доводов, указанных о нем в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» (признан иностранным агентом). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

С августа 2023 года в Telegram-канале появилось шесть публикаций, в которых говорилось якобы о совершении Владимиром Кисляком противоправных действий при попустительстве со стороны председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. В постах говорилось о якобы оказываемом председателем судебной коллегии по гражданским делам давлении на судей для принятия конкретных решений, наличии у него гражданства Кипра, а также имущества в этой стране. Кроме того, в одной из публикаций была информация о направлении в адрес председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой анонимной жалобы будто бы от судей Краснодарского края на действия руководящего состава Краснодарского краевого суда.

«Все публикации носят анонимный характер, содержащиеся в них доводы являются не конкретизированными, не мотивированными, не содержат указаний на конкретные судебные дела»,— отметили в пресс-службе кубанских судов.

Несмотря на анонимность поступившего обращения и статус иностранного агента Telegram-канала, по всем доводам, изложенным в публикациях, органы судейского сообщества Краснодарского края и другие компетентные органы начали проверку. Уже направлены соответствующие запросы в Минюст и МИД РФ.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края пояснили, что распространение публикаций, «порочащих авторитет руководства Краснодарского краевого суда», совпало по времени с завершением Советом судей Краснодарского края под руководством Владимира Кисляка комплексной проверки незаконной деятельности судей Центрального районного суда Сочи. Проверки начались после поступивших жалоб и обращений из Верховного суда РФ, администрации президента РФ, кубанских УФСБ и прокуратуры. По результатам проверки полномочия четырех судей Центрального районного суда Сочи были досрочно прекращены и вынесены решения о сносе самовольно возведенных и реконструированных капитальных строений, что повлекло значительные убытки для их собственников.

Татьяна Ручкина

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