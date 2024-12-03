На Кубани создадут эвакуационную комиссию

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил постановление о создании эвакуационной комиссии и правилах эвакуации населения. Цифровая копия документа опубликована на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Постановление, подписанное 28 ноября 2024 года, вступило в силу. Согласно распоряжению, комиссия будет заниматься планированием и организацией эвакуации жителей, а также перемещением материальных и культурных ценностей в безопасные районы при стихийных бедствиях и военных конфликтах.

В состав комиссии войдет один из вице-губернаторов, представители краевых министерств, МЧС, МВД и других ведомств.

Заседания комиссии планируется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Создание органа направлено на укрепление системы гражданской обороны в регионе.

Нурий Бзасежев