Сергей Галицкий поднялся на пять строчек в рейтинге Bloomberg

Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поднялся за полмесяца с 467-го на 462-е место в рейтинге богатейших людей планеты, составленным агентством Bloomberg. Опубликованный «Индекс миллиардеров» рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По данным на 3 декабря, состояние краснодарского предпринимателя оценивается в $6,69 млрд. С начала года оно увеличилось на $950 млн.

Лидером рейтинга остается Илон Маск. Его состояние оценивается в $353 млрд (+$124 млрд с начала года). На втором месте находится Джефф Безос — $231 млрд (+$54,3 млрд с начала года), на третьем — Марк Цукерберг — $210 млрд (+$81,7 млрд).

Татьяна Ручкина