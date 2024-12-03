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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

Генеральная прокуратура России направила в Южный окружной военный суд уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвинения предъявлены восьми фигурантам: Артему и Георгию Азатьян, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Терчаняну. Им инкриминируют участие в террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконные действия с взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Роман Соломко и Артур Терчанян также обвиняются в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

По версии следствия, первый заместитель главы СБУ Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. На территории Украины было изготовлено взрывное устройство, замаскированное под груз строительной пленки. Объект доставили на мост в грузовике, водитель которого не знал о содержимом.

8 октября 2022 года взрывное устройство было активировано при проезде автомобиля по мосту. Погибли водитель грузовика и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле поблизости.

Все обвиняемые находятся под стражей. Суд рассмотрит дело по существу.

Фил Златов

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