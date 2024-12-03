В Краснодаре до конца года выберут подрядчика для проекта трамвайной линии

Подрядчика для проектирования новой трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре определят до конца года. Проект также предусматривает реконструкцию участка улицы Автолюбителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На совещании под председательством заместителя главы краевой столицы Владимира Архипова обсудили задачи по развитию общественного транспорта. В числе приоритетов — обновление подвижного состава, перевод маршрутов на брутто-контракты, внедрение выделенных полос и интеллектуальных систем регулирования движения.

Замглавы также подчеркнул, что ключевую роль на дорогах Краснодара должен играть общественный транспорт. В рамках проекта планируется продление трамвайных путей на восток города.

Ранее несколько маршрутов изменили схему движения из-за ремонта на улице Московской. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

Нурий Бзасежев