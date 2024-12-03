Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре до конца года выберут подрядчика для проекта трамвайной линии

Подрядчика для проектирования новой трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре определят до конца года. Проект также предусматривает реконструкцию участка улицы Автолюбителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На совещании под председательством заместителя главы краевой столицы Владимира Архипова обсудили задачи по развитию общественного транспорта. В числе приоритетов — обновление подвижного состава, перевод маршрутов на брутто-контракты, внедрение выделенных полос и интеллектуальных систем регулирования движения.

Замглавы также подчеркнул, что ключевую роль на дорогах Краснодара должен играть общественный транспорт. В рамках проекта планируется продление трамвайных путей на восток города.

Ранее несколько маршрутов изменили схему движения из-за ремонта на улице Московской. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...