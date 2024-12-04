«Черная пятница» пострадала от растяжения

Трансформация «Черной пятницы» из краткосрочного в длительный период скидок снизила к ней интерес потребителей. Число покупок непродовольственных товаров непосредственно за три основных скидочных дня сократилось на 5–6% год к году, а трафик в торговых центрах упал на 4%. Схожая ситуация прослеживается у продавцов одежды, обуви, косметики и электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Число покупок в 50 наиболее популярных категориях непродовольственных товаров в выходные дни, приуроченные к «Черной пятнице» (период с 29 ноября по 1 декабря), снизилось на 6% к прошлому году, когда акция выпадала на 24–26 ноября. Такие подсчеты приводят аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). В Life Pay (разработчик решений для автоматизации приема платежей) отмечают, что совокупное количество трансакций по трем наиболее популярным категориям (fashion, электроника, косметика и парфюмерия) сократилось на 5% к периоду акций прошлого года.

Согласно Focus Technologies, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России на выходных, приуроченных к «Черной пятнице», сократился на 4% год к году: в частности, в Санкт-Петербурге снижение составило 6%, в Москве — 1%. Рост трафика в период акции уже нескольких лет становится все менее выраженным, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

В «Такскоме» (оператор фискальных данных) пояснили “Ъ”, что с 29 ноября по 1 декабря партнерами компании было продано 79,9 тыс. единиц техники и электроники. Это на 11,3% меньше, чем в прошлогоднюю «Черную пятницу». При этом средняя стоимость товара в категории год к году выросла на 25,4%, до 11,4 тыс. руб.

Руководитель розничного маркетинга «Ситилинк» Елена Конторина говорит, что выручка ритейлера в «Черную пятницу» выросла на 22% к прошлому году. Она замечает, что рынок в этом году вел себя не так однозначно, но распродажи внесли свой вклад в бизнес. В «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что приуроченная к «Черной пятнице» акция оказала позитивное влияние на продажи. Гендиректор «Всёсмарт» Александр Буйневич отмечает рост среднего чека в сети в период акции на 30% год к году. Покупатели делали выбор в пользу более дорогих продуктов, добавляет он.

В «Чек Индексе» подсчитали, что средний чек при покупке fashion-товаров в «Черную пятницу» в этом году составил 3,9 тыс. руб., сократившись на 4% год к году. В качестве категории, показавшей прирост спроса, аналитики выделяют мебель и товары для дома. Количество покупок в дни распродажи здесь выросло на 2% год к году, а средний чек — на 10%, до 18,1 тыс. руб. «Черная пятница» утратила взрывной эффект для fashion-рынка, ажиотажа прошлых лет сейчас нет, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперт считает, что на акцию целенаправленно ориентируются только 10% покупателей, а больше 50% в принципе не придают ей значения.

На длительность скидок как фактор снижения активности указывают и в «Чек Индексе», отмечая, что тематические акции нередко стартуют еще в конце октября. Поэтому потребители не видят смысла дожидаться конца месяца. Если сравнивать, например, число продаж непродовольственных товаров за 1–29 ноября год году, то виден рост на 5%. В этом году их активность заранее подогревали курсовые колебания, считают эксперты. Гендиректор Life Pay Ашот Григорян говорит, что потребители нередко делают большие покупки впрок, боясь дальнейшей инфляции.

Длительный период проведения распродаж предпочитают маркетплейсы. Это сглаживает пики спроса и помогает увеличить частоту заказов, поясняют в Ozon. В Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) говорят, что это позволяет не перегружать логистические службы и выдерживать сроки доставки. Но покупатели избалованы длинными ноябрьскими распродажами, считает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова. В этом году акции к Дню холостяка (11 ноября), по ее мнению, оказались даже более успешными. В среднем ритейлеры одежды и обуви, по словам госпожи Лебсак-Клейманс, отметили на «Черную пятницу» рост продаж в пределах 20–25% к обычным пятницам и выходным ноября, основной приток пришелся на маркетплейсы.

Госпожа Лебсак-Клейманс замечает, что «Черная пятница» долгое время была для ритейлеров одежды и обуви «волшебной палочкой», помогая распродавать остатки. Но сейчас они в течение года доступны онлайн, констатирует она. В АКИТ считают, что в сегменте онлайн-торговли объем продаж во время ноябрьских акций растет на 20–30%.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Тимофей Корнев