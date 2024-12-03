Бывшего замглавы района будут судить за отключение тепла в Красных Ткачах

В Ленинский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Ярославского района Александра Кошлакова, который, по мнению обвинения, стал одним из виновников аварии на котельной в Красных Ткачах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ярославского района Фото: Администрация Ярославского района

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале 2024 года авария привела к отключению теплоснабжения в 10 объектах соцсферы и 28 жилых домах в поселке, в которых проживают 1,7 тыс. человек. Обвинение считает, что еще в сентябре 2023 года господин Кошлаков «на основании не соответствующих действительности документов» подписал паспорт готовности к отопительному сезону котельной, оформленный на ООО «Прогресс».

При этом на тот момент котельная уже была передана в аренду другому юрлицу — ООО «Тепловая компания». «Тепловая компания» не имела лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта и не была включена в соответствующий реестр. Господин Кошлаков обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

В отношении директора компании Юлии Харитоновой также было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено. Как считает обвинение, госпожа Харитонова, понимая, что из-за отсутствия лицензии паспорт готовности не выдадут на «Тепловую компанию», направила документы на ООО «Прогресс». Директору вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила уголовные дела в суды для рассмотрения по существу.

Алла Чижова