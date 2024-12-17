Путешествие в зимнюю сказку

В финале уходящего года хочется замедлить темп, глубоко вдохнуть морозный воздух и заняться тем, что мы по-настоящему любим — путешествовать, гулять, встречаться с друзьями, дарить подарки и получать новые впечатления. «Газпромбанк Премиум» позаботился о том, чтобы во время зимних каникул клиенты смогли отлично отдохнуть и зарядиться энергией на весь следующий год.

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Подготовиться к празднику

В декабре обязательно нужно найти время на приятные хлопоты: планирование отдыха, поиски подарков для друзей и близких, выбор нарядов для праздничного вечера. Все это будет вдвойне приятнее, если расплачиваться картой с кешбэком. Особенно если это повышенный кешбэк — по премиальной карте Газпромбанка клиенты могут получить до 40 тыс. руб. в месяц.

А если кешбэк совместить со скидками, то получится действительно волшебный дуэт. Обратите внимание на скидки 15% для клиентов «Газпромбанк Премиум» в магазинах Vipavenue, Lamoda и Oskelly — они отлично дополнят самое невероятное платье для новогодней вечеринки. Шампанское и другие напитки к новогоднему столу можно заказать в SimpleWine со скидкой до 45%. И это не единственная «вкусная» привилегия. Можно посетить рестораны Vasilchuki, чтобы побаловать себя и близких гастрономическими шедеврами со скидкой 10%. Кстати, если нет возможности для личных встреч, можно поздравить близких по телефону — для премиальных клиентов мобильная связь «ГПБ Мобайл» бесплатна.

Если вы предпочитаете более домашнюю обстановку, то можно провести уютный зимний вечер за просмотром любимого кино с друзьями или семейных мультфильмов с детьми. Найти фильм или сериал на любой вкус можно на Wink. Премиальные клиенты Газпромбанка могут бесплатно пользоваться подпиской «Wink 5 в 1» — с доступом к Wink, more.tv, START, viju и Караоке.

Предновогодние траты заряжают праздничным настроением и всегда приятны. Но забывать о накоплениях в это время тоже не стоит. Все, что не успеете потратить на новогодние подарки и праздничные угощения, можно выгодно разместить на накопительном счете Газпромбанка «Премиум» с доходностью до 24% годовых на сумму до 10 млн руб. Преимущество накопительного счета в том, что деньги доступны в любой момент и их можно снять без потери уже накопленных процентов.

Увидеть новое

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Наступает время, когда можно провести больше времени с близкими, увидеть необычные места и, может, даже исполнить давнюю мечту, ведь Новый год создан для волшебства. И неважно, где именно вы хотите провести эти праздничные дни — на берегу теплого моря под лучами южного солнца или среди укутанных снегом деревянных домиков Суздаля. Важно, чтобы вы получили максимальный уровень комфорта. Кстати, если планируете путешествие по России, то не забудьте заглянуть в город Киров — новогоднюю столицу России-2025, которая в этом году отмечает 650-летие.

Комфортные путешествия — один из приоритетов премиальной программы Газпромбанка. Менеджер консьерж-сервиса поможет вам забронировать столик в популярном ресторане или организовать индивидуальную авторскую экскурсию в городе, куда вы приехали впервые. В эти дни особенно важно передать все рутинные задачи кому-то другому и полноценно насладиться отдыхом. Премиальный менеджер Газпромбанка, круглосуточный консьерж-сервис и выделенная линия — любая поддержка доступна клиентам в любом удобном формате. Кстати, планируя перелет в другой город, не забудьте о важной привилегии — провести время в ожидании рейса в комфортном бизнес-зале. А также воспользуйтесь бесплатным трансфером до аэропорта или железнодорожного вокзала.

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Для того чтобы путешествие было максимально беззаботным и безопасным, стоит оформить страховой полис. И тут премиальным клиентам Газпромбанка по-настоящему повезло — страховое покрытие на клиента и всех членов его семьи составляет $1 млн. Возраст не имеет значения — страховка будет и у младенца, и у прабабушки.

Не волнуйтесь о наличных — клиентам «Газпромбанк Премиум» доступно бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру. Но и это не все. Лимит переводов другим людям по СБП или по номеру карты увеличен до 5 млн руб. в месяц. А если вы не любите носить с собой карту, то удобный вариант всегда иметь с собой платежное средство — это стикер МИР Supremе, за обслуживание которого не нужно платить.

Спорт без выходных

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После праздников о спорте вспоминают даже те, кто не является его фанатом. Впрочем, с каждым годом здоровый образ жизни набирает популярность — не нужно загонять себя в жесткие рамки, можно выбрать занятие по душе и найти друзей-единомышленников. Газпромбанк, пожалуй, единственный банк на рынке, который включил спортивные привилегии в премиальную программу.

В рамках этой программы клиент получает бесплатный абонемент в фитнес-клуб — World Class, Fitmost или X-Fit. Также можно оформить спортивную страховку с покрытием до 500 тыс. руб. и регулярно получать бонусы и скидки для занятий спортом от партнеров банка.

Спорт — это не значит отказ от развлечений. Например, всех клиентов «Газпромбанк Премиум», которые в этом году планируют кататься на лыжах и сноуборде в Красной Поляне, ждут на веселых вечеринках в «Газпром Поляне». Каждую пятницу и субботу с 17 января до 8 марта там можно будет петь, танцевать, пробовать авторские коктейли и выигрывать ценные призы. А еще можно получить кешбэк 20% за оплату ски-пассов премиальной картой. Рассказывают, что в прошлом году на одной из вечеринок даже сделали предложение руки и сердца!

И другие привилегии

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Даже когда праздники закончатся, привилегии и комфорт останутся c вами: выгода по премиальной карте составляет от 500 тыс. руб. в год. В первый месяц премиальное обслуживание в Газпромбанке предоставляется бесплатно, далее за 2990 руб. или бесплатно при выполнении одного из условий:

остаток на счетах, вкладах и инвестиционных продуктах на сумму от 1 млн руб. и покупки по карте на сумму от 50 тыс. руб. в месяц;

остатки на всех счетах на сумму от 2 млн руб.;

зачисление заработной платы на карту банка от 250 тыс. руб. и траты по карте от 50 тыс. руб. в месяц.

Оформить премиальную карту можно на сайте Газпромбанка — и мы рекомендуем не откладывать это, чтобы праздник пришел как можно раньше.

Тимофей Ремизов