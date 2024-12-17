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Коммерсантъ FM
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Подарки

В праздниках главное не стоимость вещей, а эмоции, которые они создают.

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Ваза Braquenie, Bernardaud, фарфор

Ваза Braquenie, Bernardaud, фарфор

Фото: Bernardaud

Колье Mikoulette, Casato, розовое золото, бриллианты, изумруды

Колье Mikoulette, Casato, розовое золото, бриллианты, изумруды

Фото: Casato

Серьги «Тик-так белых кроликов», Lionessa, серебро, эмаль, цирконы

Серьги «Тик-так белых кроликов», Lionessa, серебро, эмаль, цирконы

Фото: Lionessa

Ароматическая свеча Nel Mentre Soli, Fornasetti

Ароматическая свеча Nel Mentre Soli, Fornasetti

Фото: Fornasetti

Нарды, TSAR

Нарды, TSAR

Фото: Tsar

Ручка-роллер Scarabeo, Montegrappa, палладий, смола, сапфировое стекло

Ручка-роллер Scarabeo, Montegrappa, палладий, смола, сапфировое стекло

Фото: Montegrappa

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Ваза Braquenie, Bernardaud, фарфор

Фото: Bernardaud

Колье Mikoulette, Casato, розовое золото, бриллианты, изумруды

Фото: Casato

Серьги «Тик-так белых кроликов», Lionessa, серебро, эмаль, цирконы

Фото: Lionessa

Ароматическая свеча Nel Mentre Soli, Fornasetti

Фото: Fornasetti

Нарды, TSAR

Фото: Tsar

Ручка-роллер Scarabeo, Montegrappa, палладий, смола, сапфировое стекло

Фото: Montegrappa

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