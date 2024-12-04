К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Поздравляю читателей и сотрудников газеты «Коммерсантъ» с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«В сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе Божественном»,— поется сегодня во всех храмах. Мы празднуем начало воспитания при Иерусалимском храме Девы Марии. Благодаря ее духовному возрастанию стало возможным появление в мире Родоначальника нового человечества, живущего Святым Духом. У Царицы Небесной каждый может учиться быть чадом Божиим через принятие Спасителя, Христа Господня.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — веками устоявшийся День знаний для всего христианского мира. Это торжество подлинного просвещения, подаваемого Духом Божиим. «Сей от рода нашего»,— свидетельствовала Пречистая Дева о преподобном Серафиме Саровском, который говорил о стяжании Святого Духа как о цели христианской жизни.

Веками Церковь Христова является педагогом своих верных чад, научая их Правде Божией. Особое усердие об этом издревле проявляли монастыри — центры просвещения со времен Древней Руси. В них накапливались фонды библиотек, работали искусные писцы, в современном понимании — ученые: богословы, историки, литераторы. По сей день главное отличие иноческой обители — стремление к духовному познанию Творца и его творения, к исполнению предназначения человека, которое раскрыто в Божественном Откровении. Воодушевление на труды сонм иноков черпает в подвиге Пресвятой Девы Марии — главной ученицы Христовой. «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк.11:28),— сказал о Своей Матери Господь.

В середине XIX века яркой путеводной звездой для русского народа стало Оптинское старчество. Множество святоотеческих книг было переведено на русский язык, прокомментировано и издано в Оптиной пустыни под руководством преподобных старцев Льва, Макария, Амвросия. Этот подвиг духовного просвещения встретил неприятие современного ему вольнодумства, провозглашавшего спасение без Спасителя, веру без благодати, воспитание вне церковной культуры. Но время подтвердило, что русское просвещение — это не реплика французской революции, а тихая монашеская келья в Введенской Оптиной пустыни, к которой стекалась вся Россия.

Церковь Христова пережила лихолетье XX века, возрастая и научаясь Правде Божией даже в самых стесненных обстоятельствах, препятствовавших передаче веры подрастающим поколениям. Сегодня, подобно юной Деве Марии, по ступеням богопознания восходят отроки и юноши нашего Отечества. Духовные школы беспрепятственно готовят пастырей и развивают богословскую науку, подтверждая непреходящее значение древнего праздника.

В этот радостный день желаю всем откликнуться на призыв Духа Божия к познанию евангельских истин и обретению благодатной жизни во Христе.

Митрополит Калужский и Боровский Климент