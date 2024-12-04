Моцарта оттеснили в свет

Объявлена программа Зальцбургского фестиваля 2025 года. Летом следующего года в Зальцбурге дебютирует Дмитрий Черняков, но при этом впервые за многие годы на фестивале не будет полновесной постановки оперы Моцарта. Эти и другие сенсации комментирует Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Дмитрий Черняков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Режиссер Дмитрий Черняков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Присутствие очередного моцартовского спектакля в афише Зальцбурга долгие годы считалось чем-то само собой разумеющимся, частью фестивального ДНК. На сей раз, однако, больших режиссерских интерпретаций ждать на этой ниве заведомо не приходится. Один раз исполнят моцартовского «Митридата, царя Понтийского» под управлением дирижера Адама Фишера, но в формате семистейджа. В полусценическом варианте покажет фестиваль и проект известного дирижера-аутентиста Рафаэля Пишона «Заида, или Путь света»: концертную комбинацию фрагментов неоконченной моцартовской оперы «Заида», оратории «Кающийся Давид», музыки к драме «Тамос, царь Египетский» и других произведений той поры, когда Моцарт тяготел к стилистике «Бури и натиска».

Полноценных театральных премьер на лето намечено четыре, и в первую очередь, безусловно, стоит назвать генделевского «Юлия Цезаря в Египте» в постановке Дмитрия Чернякова и под музыкальным руководством Эмманюэль Аим. Ставки высоки: это будет первая работа знаменитого режиссера в Зальцбурге и вдобавок его первое обращение к Генделю и барочной opera seria вообще. Кроме того, фестиваль впервые обратится к опере Доницетти «Мария Стюарт» — ее ставят крупный немецкий режиссер Ульрих Раше и дирижер Антонелло Манакорда. Помимо барокко и бельканто еще одной премьерой станут «Три сестры» (1997) покойного Петера Этвёша, труднейшая и требовательнейшая современная оперная партитура, которую поручили теперь режиссеру Евгению Титову и дирижеру Максиму Паскалю.

Из больших режиссерских имен обещана также новая работа Питера Селларса: на сей раз легендарный постмодернист выпустит спектакль по одноактной опере Шёнберга «Ожидание» (дополненной малеровским «Прощанием» из «Песни о земле»). После ряда откровенных неудач режиссера здесь трудно ждать театральных откровений, хотя в репертуарном смысле ход, не поспоришь, принципиальный и эффектный. Как и еще один оперный спектакль, который «переедет» в летнюю программу после премьеры на зальцбургском же Pfingstfestspilele,— «Отель "Метаморфоза"», фантазия именитого оперного хулигана-постановщика Барри Коски с музыкой из опер Вивальди.

Фестиваль возобновит суперуспешного «Макбета» Верди в постановке Кшиштофа Варликовского, причем с премьерным составом (Владислав Сулимский и Асмик Григорян), но подобные широкие жесты в адрес публики бывали и раньше. Чего опять-таки не бывало, так это настолько щедрого количества опер в концертном исполнении. Обещаны, с одной стороны, опусы больших современных авторов, «Макбет» Сальваторе Шаррино (2002) и «Кассандра» (1994) Микаэля Жарреля, а с другой — подарки ценителям веристских и барочных хитов: «Андре Шенье» Джордано с Марко Армильято и Еленой Стихиной и «Кастор и Поллукс» Рамо под управлением Теодора Курентзиса.

Сергей Ходнев