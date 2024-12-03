Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта создать национальный центр спорта. Согласно перечню поручений главы государства, новый центр будет функционировать за счет федерального бюджета.

Решение о создании центра было принято по итогам заседания президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, прошедшего 17 октября. Предполагается, что центр займется аналитикой в области физкультуры и спорта, включая детско-юношеский спорт, а также научно-методическим обеспечением подготовки спортивных сборных. Центр будет взаимодействовать с Российской академией наук и Федеральным медико-биологическим агентством.

Правительству необходимо с 2025 года выделять на функционирование центра средства из федерального бюджета. Какая именно сумма потребуется, неизвестно. Доклад о выполнении поручения нужно будет представить до 30 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время октябрьского заседания господин Путин заявил о проблеме коммерциализации детского спорта и призвал «разобраться с этим как следует». В частности, он обратил внимание на требование платить дополнительно за индивидуальные занятия в секциях.

О заседании совета — в материале «Ъ» «Удвоение личности».