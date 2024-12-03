Баскетбольный клуб «Самара» покинут два американских игрока

Баскетбольный клуб «Самара» покинут два американских легионера. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По политике легионеров мы — ребята консервативные. В принципе мы не против таких трансферов, но надо, чтобы и наши самарские ребята играли»,— отметил самарский губернатор.

По словам главы региона, «команду покинул один из спонсоров, который зарабатывает миллиарды рублей на национальном состоянии, ушли и "дорожники", и "строители", попавшие под уголовные дела». Спонсорская помощь БК «Самара» в сезоне-2023/2024 составила 209 млн руб. Средства в бюджет баскетбольного клуба поступали от подрядчиков областного минтранса ООО «СамараТрансСтрой» и АО «БСК СПБ», строительной компании АО «ВТС-9» и ПАО «Самараэнерго», основанного бизнесменом Владимиром Аветисяном и занимающегося покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области.

По имеющейся информации, баскетбольный клуб «Самара» точно покинет Насир Брукс, который переходит в греческий клуб «Колоссос». Всего в текущем сезоне в составе команды вступают четыре легионера из США. «Самара» в 16 матчах Единой лиги ВТБ одержала шесть побед и располагается на восьмом месте турнирной таблице лиги.

Андрей Сазонов