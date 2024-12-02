Путин: внедрение искусственного интеллекта не приведет к росту безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что использование искусственного интеллекта (ИИ) не приведет к повышению уровня безработицы. По его словам, внедрение ИИ предполагает небольшое сокращение или перепрофилирование, но не повышение числа безработных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Даже в (деятельности переводчиков.— "Ъ"'), хотя, казалось бы, там замена полная, все равно люди не остаются без работы. Просто меняется профиль их деятельности. Конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы»,— сказал президент на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых (цитата по ТАСС).

28 октября Владимир Путин говорил, что безработица в России держится на рекордно низком уровне 2,4% третий месяц подряд. 27 ноября Росстат сообщил, что в октябре безработица составила 2,3% — минимум с 1991 года. Из материалов статистического ведомства следует, что в октябре как безработные классифицировались 1,8 млн граждан в возрасте от 15 лет и старше.

Об влиянии искусственного интеллекта на рынок труда — в материале «Ъ» «Искусственный и недоступный».