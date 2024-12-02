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Подвед Минстроя установил в школе под Саратовом унитазы с трещинами

Суд обязал подведомственное министерству строительства и ЖКХ Саратовской области учреждение обязали исправить по гарантии проведенный им капитальный ремонт школы в Марксе. Определение опубликовано на сайте Арбитражного суда Саратовской области.

Речь идет о споре администрации Марксовского района и ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области». В ноябре 2023 года районные чиновники обратились с иском к учреждению, чтобы обязать его в течение месяца провести работы по гарантии в школе № 6, которую в 2022 году капитально ремонтировал подрядчик.

Выяснилось, что после работ госучреждения обнаружены трещины в бочках восьми унитазов, разрушение плитки на крыльце и наличие пустот под ней, в кабинетах нашли дефекты на плинтусах, повреждения на стенах и потолке на втором этаже, отслоения штукатурки цоколя. Чиновники описали это в акте, направили претензию подрядчику, но тот проигнорировал письмо.

Арбитражный суд назначил экспертизу, которая установила факт дефектов и трещин из-за некачественного выполнения работ. В итоге судья Булат Бурганов удовлетворил иск администрации Марксовского района и обязал ответчика провести гарантийные работы.

ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» основано в 1999 году. Основным видом деятельности учреждения являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Оно учреждено министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. Директором числится Владимир Федечкин.

Ольга Симонова

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