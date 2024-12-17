Ловцы света
ALROSA Diamonds Luminous
Флуоресценцией бриллиантов называется их свечение под воздействием длинноволновых ультрафиолетовых лучей. По данным Геммологического института Америки (GIA), лишь 3,5% бриллиантов обладают выраженной флуоресценцией голубого цвета. И именно они стали центром украшений новой коллекции Luminous от ALROSA Diamonds.
Украшения из новой коллекции Luminous от ALROSA Diamonds.
Фото: Alrosa Diamonds
В отчете об оценке алмазов GIA флуоресценция относится к силе реакции алмаза на длинноволновое УФ-излучение, которое есть в том числе и в дневном солнечном свете, но сильнее всего в свете неоновых ламп. Свечение наблюдается, пока алмаз находится под источником света, и исчезает вместе с ним. Из бриллиантов, представленных в GIA на оценку за последнее десятилетие, примерно 25–35% показали некоторую степень флуоресценции и лишь 10% из них — среднюю, сильную или очень сильную. Лишь ее фиксируют в сертификате бриллианта, так как только средняя или сильная степень флуоресценции влияет на его внешний вид.
Большинство, а именно 95% драгоценных камней светятся синим, и лишь в редких случаях реакция на УФ-свет бывает желтого, белого или другого цвета. Люминесценция не является фактором оценки стоимости бриллианта, в отличие от цвета, чистоты, огранки и веса в каратах, но это важная идентификационная характеристика. Интересно, что по химическому составу люминесцентные бриллианты не отличаются от тех, что не реагируют на ультрафиолет. Просто одни светятся, а другие нет.
Украшения из новой коллекции Luminous от ALROSA Diamonds.
Фото: Alrosa Diamonds
Бриллиант с голубоватой флуоресценцией интересно рассматривать при разном освещении, и идея Luminous — подчеркнуть этот редкий эффект. Сотрудники итальянской студии Massimiliano Bonoli, отвечающей за дизайн коллекции, выбрали в качестве основного мотива шестиугольник неправильной формы. В коллекцию вошли кольца, браслеты, колье, в том числе оборачивающиеся вокруг шеи в несколько рядов, и несколько видов серег — от пусет и каффов до конго и шандельеров.
Самые крупные люминесцентные бриллианты светятся в кольцах, которые представляют собой два или три совмещенных друг с другом шестиугольника из белого золота, инкрустированного бесцветными бриллиантами. Разнообразие сочетаний геометрических форм и бриллиантов с флуоресценцией и без нее делает каждое украшение особенным. Голубоватое свечение центральных драгоценных камней в свете неоновых ламп на празднике или вечеринке наверняка вызовет вопросы к их владелице и станет предметом обсуждения или поводом к началу разговора.