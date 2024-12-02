Александр Коробко может покинуть пост замглавы Ульяновской области

По данным «Ъ-Волга», заместитель губернатора Ульяновской области по внутренней политике Александр Коробко в ближайшее время должен покинуть свой пост. Об этом сообщили сразу два источника в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото правительства Брянской области Фото: фото правительства Брянской области

Ожидается, что куратором внутренней политики Ульяновской области могут назначить заместителя председателя регионального правительства Вадима Андреева. Среди причин возможной отставки Александра Коробко называют провалы во внутренней политике региона, множество коррупционных дел в отношении чиновников из команды губернатора Алексея Русских, а также претензии Генеральной прокуратуры РФ по реализации национальных проектов в регионе. В частности, в Барыше было сорвано строительство очистных сооружений, не сданы в срок и новые медучреждения.

В настоящее время проверяется исполнение поручений генпрокурора Игоря Краснова, данных по итогам его визита в Ульяновск год назад. Поручения касались нарушений законодательства и прав граждан в сферах строительства, исполнения нацпроектов, защиты прав дольщиков, детей-сирот и многодетных семей. В Ульяновске работает группа проверяющих от генпрокуратуры.

Александр Коробко не подтвердил «Ъ-Волга» информацию о возможной отставке. По словам чиновника, в настоящее время он находится в Брянской области из-за болезни матери, а на следующей неделе должен вернуться к исполнению своих обязанностей. Вадим Андреев сообщил, что ему «ничего не известно об этом».