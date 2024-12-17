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Коммерсантъ FM
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Подарочный сертификат, Barvikha Hotel &amp; Spa

Подарочный сертификат, Barvikha Hotel & Spa

Фото: Mercury

Сумка Margaux, The Row, кожа, Галереи «Времена года»

Сумка Margaux, The Row, кожа, Галереи «Времена года»

Фото: The Row

Босоножки, 2Mood, кожа

Босоножки, 2Mood, кожа

Фото: 2Mood

Платье, Sashaverse, шелк, Галереи «Времена года»

Платье, Sashaverse, шелк, Галереи «Времена года»

Фото: Sashaverse

Сорочка Tigristoe, Scandale Maniere, шелк

Сорочка Tigristoe, Scandale Maniere, шелк

Фото: Scandale Maniere

Шуба, Bottega Veneta, искусственный мех, ЦУМ

Шуба, Bottega Veneta, искусственный мех, ЦУМ

Фото: Bottega Veneta

Плед, Agnona, кашемир, департмент-стор «Слепая курица»

Плед, Agnona, кашемир, департмент-стор «Слепая курица»

Фото: Agnona

Концентрированный бальзам для тела Rind Concentrate Body Balm, Aesop, Articoli by Bosco

Концентрированный бальзам для тела Rind Concentrate Body Balm, Aesop, Articoli by Bosco

Фото: Aesop

Аромат Taro, Botanicae Expressions, «Рив Гош»

Аромат Taro, Botanicae Expressions, «Рив Гош»

Фото: Botanicae Expressions

Скульптура Unicorn, Daum, хрусталь

Скульптура Unicorn, Daum, хрусталь

Фото: Daum

Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin

Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Укрепляющий крем для тела с коллагеном, Margy’s MonteCarlo, Articoli by Bosco

Укрепляющий крем для тела с коллагеном, Margy’s MonteCarlo, Articoli by Bosco

Фото: Margy’s Monte-Carlo

Часы Adventure Sport, Norqain, сталь

Часы Adventure Sport, Norqain, сталь

Фото: Norqain

Ваза Bacchantes, Lalique, хрусталь, ЦУМ

Ваза Bacchantes, Lalique, хрусталь, ЦУМ

Фото: Lalique

Тарелка Power, Маша Янковская, фарфор

Тарелка Power, Маша Янковская, фарфор

Фото: Маша Янковская

Нательное украшение, Agent Provocateur, металл, стразы

Нательное украшение, Agent Provocateur, металл, стразы

Фото: Agent Provocateur

Брошь, Graff, белое золото, бриллианты, турмалины

Брошь, Graff, белое золото, бриллианты, турмалины

Фото: Mercury

Серьги-пусеты, MIUZ Diamonds, белое золото, бриллианты

Серьги-пусеты, MIUZ Diamonds, белое золото, бриллианты

Фото: MIUZ Diamonds

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Подарочный сертификат, Barvikha Hotel & Spa

Фото: Mercury

Сумка Margaux, The Row, кожа, Галереи «Времена года»

Фото: The Row

Босоножки, 2Mood, кожа

Фото: 2Mood

Платье, Sashaverse, шелк, Галереи «Времена года»

Фото: Sashaverse

Сорочка Tigristoe, Scandale Maniere, шелк

Фото: Scandale Maniere

Шуба, Bottega Veneta, искусственный мех, ЦУМ

Фото: Bottega Veneta

Плед, Agnona, кашемир, департмент-стор «Слепая курица»

Фото: Agnona

Концентрированный бальзам для тела Rind Concentrate Body Balm, Aesop, Articoli by Bosco

Фото: Aesop

Аромат Taro, Botanicae Expressions, «Рив Гош»

Фото: Botanicae Expressions

Скульптура Unicorn, Daum, хрусталь

Фото: Daum

Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Укрепляющий крем для тела с коллагеном, Margy’s MonteCarlo, Articoli by Bosco

Фото: Margy’s Monte-Carlo

Часы Adventure Sport, Norqain, сталь

Фото: Norqain

Ваза Bacchantes, Lalique, хрусталь, ЦУМ

Фото: Lalique

Тарелка Power, Маша Янковская, фарфор

Фото: Маша Янковская

Нательное украшение, Agent Provocateur, металл, стразы

Фото: Agent Provocateur

Брошь, Graff, белое золото, бриллианты, турмалины

Фото: Mercury

Серьги-пусеты, MIUZ Diamonds, белое золото, бриллианты

Фото: MIUZ Diamonds

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