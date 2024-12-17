Блестящий актив

Покупка украшения с крупным драгоценным камнем — это инвестиция, которую гарантируют сертификат камня и клеймо лидера индустрии. Ювелирная компания Mercury одна из немногих на российском рынке может предложить то и другое, а также постоянно обновляемый ассортимент украшений с выдающимися драгоценными камнями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Браслет Color, белое золото, сапфиры весом более 22 карат, бриллианты весом более 9 карат; браслет Classic, белое золото, бриллианты огранки «багет»

Фото: Предоставлено Mercury Браслет Color, белое золото, сапфиры весом более 22 карат, бриллианты весом более 9 карат; браслет Classic, белое золото, бриллианты огранки «багет»

Фото: Предоставлено Mercury

Инвестиционный драгоценный камень найти не так просто. Большинству покупателей потребуется профессиональная консультация геммолога по качеству, сертификации и происхождению камня, а затем совет или помощь надежного дилера. Важно, чтобы все характеристики камня были зафиксированы в сертификате авторитетной лаборатории. Для бриллиантов это сертификат GIA (Геммологического института Америки), а для цветных драгоценных камней — документы геммологических лабораторий SSEF, Gubelin, AGL, Lotus или GGTL. Детализированный сертификат даст возможность в любой момент рассчитать стоимость драгоценного камня, сверившись с ценами на международных биржах и аукционах. И на основании этого принимать решение о покупке или продаже, как поступают с любым финансовым активом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Classic, белое золото, центральный бриллиант весом 20 карат, бесцветные бриллианты Фото: Mercury Колье Classic, белое золото, круглые бриллианты весом 42 карата Фото: Mercury Колье Classic, белое золото, бриллианты огранки «ашер» Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Кольцо Classic, белое золото, центральный бриллиант весом 20 карат, бесцветные бриллианты Фото: Mercury Колье Classic, белое золото, круглые бриллианты весом 42 карата Фото: Mercury Колье Classic, белое золото, бриллианты огранки «ашер» Фото: Mercury

Важно помнить, что инвестирование означает получение значительной прибыли от перепродажи в будущем, но покупка драгоценного камня не всегда ведет к этому. Специалисты по торговле цветными драгоценными камнями говорят, что покупать их следует за их красоту и особенно за то удовольствие, которое они доставляют смотрящим на них. Да, красивый камень всегда можно продать — в спокойные времена с той или иной прибылью, а во времена кризиса хоть и с небольшим, но убытком. И некоторые камни за последние несколько десятилетий выросли в цене за карат, но нет уверенности в том, что это повторится.

Инвестицией может быть покупка драгоценных камней любой категории высшего качества. Бесцветные бриллианты весом более 5 карат, цвета D и IF идеальной огранки и цветные бриллианты — желтые, розовые, красные, оранжевые, зеленые, голубые — насыщенного и равномерно распределенного оттенка особенно популярны у инвесторов. Постоянно обновляемые рекорды аукционной стоимости доказывают, что они являются хорошей инвестицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье Color, белое золото, сапфир огранки «груша» весом 14,47 карата, бриллианты весом 27 карат Фото: Mercury Серьги Color, белое золото, сапфиры весом более 12 карат, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Color, белое золото, сапфир весом 39 карат, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Колье Color, белое золото, сапфир огранки «груша» весом 14,47 карата, бриллианты весом 27 карат Фото: Mercury Серьги Color, белое золото, сапфиры весом более 12 карат, бриллианты Фото: Mercury Кольцо Color, белое золото, сапфир весом 39 карат, бриллианты Фото: Mercury

С цветными драгоценными камнями ситуация несколько иная. Их сертификацию сложнее унифицировать из-за неоднозначности взаимосвязи цены и цвета, восприятие которого имеет эмоциональную составляющую. Если хочется покупать цветные драгоценные камни, надеясь, что они сохранят часть стоимости, следует обращать внимание на относительно редкие экземпляры. Чем более редкий камень, тем больше он будет востребован при возможной перепродаже.

Базирующаяся в Бангкоке лаборатория Lotus отслеживает и регулярно публикует цены проданных с аукциона рубинов, сапфиров и шпинелей, показывая, что камни весом более 5 карат с идеальным цветом и огранкой, особенно с историческим провенансом, стабильно продаются по очень хорошим ценам с конца 1980-х годов. Но ценовой гид Lotus свидетельствует также, что большинство камней до продажи хранятся в сейфах в течение многих десятилетий. К примеру, компания Graff купила в 2006 году за $3,6 млн 8,62-каратный бирманский рубин, установила в кольцо и продала коллекционеру. А в 2024 году коллекционер продал его обратно Graff за $8,6 млн. Такие инвестиции можно назвать долгосрочными.

У ювелирной компании Mercury, создающей украшения с редкими и исключительного качества бриллиантами и цветными драгоценными камнями с 2015 года, есть что предложить не только любителям драгоценностей, но и потенциальным инвесторам. Тем, кто интересуется бриллиантами, стоит обратить внимание на колье и браслеты, собранные из камней высочайшего качества, а также кольца и серьги с особо крупными экземплярами. Украшения с бесцветными бриллиантами относятся к коллекции Classic, с цветными драгоценными камнями — Color.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Color, белое золото, рубины весом более 2 карат, бриллианты огранки «груша» и «маркиз» весом более 5 карат Фото: Mercury Кольцо Color, белое золото, рубин огранки «овал» весом более 10 карат, бриллианты весом 3,34 карата Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Серьги Color, белое золото, рубины весом более 2 карат, бриллианты огранки «груша» и «маркиз» весом более 5 карат Фото: Mercury Кольцо Color, белое золото, рубин огранки «овал» весом более 10 карат, бриллианты весом 3,34 карата Фото: Mercury

В колье Mercury Classic из белого золота каждый из 62 бриллиантов огранки «ашер» имеет собственный сертификат. Их цвет варьируется от D до G, а чистота — от IF до VVS. Бриллианты установлены в колье в технике деграде — в центре стоит бриллиант весом 2 карата, а от него в обе стороны расходятся бриллианты все уменьшающегося размера. Что касается ювелирной работы, то сборка в колье 62 бриллиантов ромбовидной формы заняла несколько сотен часов. Еще одно колье Mercury Сlassic собрано из бриллиантов общим весом 42 карата идеальной круглой огранки, которую еще называют «сердца и стрелы». Когда такой бриллиант идеально отполирован, в нем можно увидеть отражения граней, образующие узор на манер калейдоскопа. В браслете Mercury Classic собраны багетные бриллианты одинакового веса, 1 карат, и у каждого есть свой сертификат GIA. В качестве возможной инвестиции интересно и кольцо Classic из белого золота с центральным бриллиантом весом более 20 карат, цвета и чистоты VS1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Браслет Color, белое золото, изумруды весом 18,5 карата, бриллианты весом 9,53 карата Фото: Mercury Серьги Color, белое золото, колумбийские изумруды весом более 13,38 карата Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Браслет Color, белое золото, изумруды весом 18,5 карата, бриллианты весом 9,53 карата Фото: Mercury Серьги Color, белое золото, колумбийские изумруды весом более 13,38 карата Фото: Mercury

Желтые бриллианты тем прекраснее, чем они крупнее и насыщеннее цветом. В серьгах Mercury Classic к основанию из кластера бесцветных бриллиантов прикреплены грушевидные желтые весом более 9 карат каждый. Есть и пусеты с бриллиантами цвета fancy vivid yellow огранки «подушка» весом более 3 карат каждый. В одном кольце Mercury Classic из белого и желтого золота установлен центральный желтый бриллиант огранки «подушка» весом 18 карат в обрамлении боковых бесцветных огранки «треугольник» по 1 карату каждый. А в другом вес центрального желтого бриллианта превышает 6 карат.

Охотники за цветными камнями наверняка оценят украшения Mercury с камнями большой четверки, в которую помимо бриллианта входят сапфиры, рубины и изумруды. Овальный сапфир из Шри-Ланки без термической обработки весом 39 карат украшает кольцо Mercury Color, а сапфиры прямоугольной огранки общим весом более 12 карат — серьги. Грушевидный сапфир из Шри-Ланки весом 14,47 карата крепится подвеской к колье из 91 бриллианта общим весом более 27 карат. А браслет собран из 12 сапфиров общим весом 22 карата и бриллиантов огранки «радиант» общим весом более 9 карат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги-пусеты Classic, желтое золото, желтые бриллианты огранки «подушка» весом более 3 карат каждый Фото: Mercury Кольцо Classic, белое и желтое золото, желтый весом 18 карат и бесцветные бриллианты Фото: Mercury Серьги Classic, белое и желтое золото, желтые весом 9 карат каждый и бесцветные бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Серьги-пусеты Classic, желтое золото, желтые бриллианты огранки «подушка» весом более 3 карат каждый Фото: Mercury Кольцо Classic, белое и желтое золото, желтый весом 18 карат и бесцветные бриллианты Фото: Mercury Серьги Classic, белое и желтое золото, желтые весом 9 карат каждый и бесцветные бриллианты Фото: Mercury

В этом году спрос на изумруды вырос даже по сравнению с предыдущими тремя годами. Среди украшений с потенциально инвестиционными экземплярами у Mercury есть серьги Color с четырьмя колумбийскими изумрудами общим весом 13,38 карата эталонного оттенка vivid green «Музо», добытого в одноименной шахте, а также кольцо с колумбийским изумрудом весом более 6 карат и браслет с 18 изумрудами общим весом 18,5 карата и 18 бриллиантами общим весом 9,53 карата.

Среди камней большой четверки рубины — самые редкие и самого небольшого размера. Они реже других встречаются в фантазийных огранках из-за желания огранщиков максимально сохранить изначальный вес камня. В коллекции Mercury Color внимания заслуживают серьги с овальными рубинами из Мозамбика весом более 2 карат каждый в обрамлении кластера бесцветных бриллиантов огранки «груша» и «маркиз». А также пара колец — с десятикаратным рубином из Мадагаскара и с двухкаратным рубином из Мозамбика цвета «голубиная кровь».

Екатерина Зиборова