Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Англии
13-й тур. «Брайтон»—«Саутгемптон» 1:1 (Митома, 29 — Дауенс, 59). «Ноттингем»—«Ипсвич» 1:0 (Вуд, 49 (пен.)). «Вест-Хэм»—«Арсенал» 2:5 (Ван Биссака, 38; Эмерсон, 40 — Магальянс, 10; Троссард, 29; Эдегор, 34 (пен.); Хаверц, 36; Сака, 45+5 (пен.)). «Челси»—«Астон Вилла» 3:0 (Джексон, 7; Энцо Фернандес, 37; Палмер, 83). «Ливерпуль»—«Манчестер Сити» 2:0 (Гакпо, 12; Салах, 78 (пен.)). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 34 очка. 2. «Арсенал» — 25. 3. «Челси» — 25. 4. «Брайтон» — 23. 5. «Манчестер Сити» — 23. 6. «Нотингем» — 22.
Чемпионат Испании
15-й тур. «Барселона»—«Лас-Пальмас» 1:2 (Рафинья, 61 — Сандро Рамирес, 49; Фабиу Силва, 67). «Вальядолид»—«Атлетико» 0:5 (Лангле, 26; Альварес,35; Родриго Де Пауль, 37; Гризманн, 52; Сёрлот, 90+2). «Вильярреал»—«Жирона» 2:2 (Барри, 23; Баэна, 46 — ван де Бек, 66; Крейчи, 90+7). «Реал»—«Хетафе» 2:0 (Беллингем, 30 (пен.); Мбаппе, 38). Положение команд. 1. «Барселона» — 34 очка. 2. «Реал» — 33 (после 14 матчей). 3. «Атлетико» — 32. 4. «Вильярреал» — 26 (14). 5. «Мальорка» — 24.