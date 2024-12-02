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Москва, как она ест

Ресторанный рынок столицы растет в разные стороны

Ресторанный рынок Москвы с января по ноябрь показал рост среднего чека и выручки более чем на 10% год к году. Несмотря на рост цен, потребители не готовы, по наблюдениям экспертов, менять привычный образ жизни и продолжают ходить в рестораны. Однако теперь москвичи предпочитают посещать заведения в торговых центрах на периферии, в то время как рестораны в центре города популярны у туристов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За январь—ноябрь средний чек и выручка на ресторанном рынке Москвы выросли на 11% год к году, следует из данных, предоставленных “Ъ” Focus Technologies. По подсчетам аналитиков, в центре столицы и спальных районах рост среднего чека и выручки составил 11% и 10% соответственно, в деловых кластерах города — 16% и 14%, а на периферии и в удаленных торговых центрах — 11% и 14%.

Гендиректор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков говорит, что, несмотря на высокую базу прошлого года, внутренний спрос на услуги общепита в этом году продолжил набирать обороты. В сегменте также происходит перераспределение гостей, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Так, если в центре города и в деловых районах наблюдается стагнация в динамике роста заказов, то в кафе и ресторанах фуд-кортов крупных торговых центров на периферии города отмечается прирост.

Основатель Zemskiy Group (развивает фуд-холлы) Владислав Земский связывает перераспределение потоков посетителей к окраинам Москвы с тем, что «город так развивается, что иногда нет смысла ехать в центр». Но в работе удаленных от центра заведений есть сложности с доставкой персонала.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица считает, что тенденция может быть долгосрочной, поскольку в России люди привыкли проводить время в торговых центрах, так как климат на большей части территории страны к прогулкам на открытом воздухе не располагает. При этом сейчас выручка в сегменте в целом увеличивается за счет инфляции, поясняет эксперт. «Цены растут, но потребителям не хочется менять привычный образ жизни»,— комментирует она. Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов соглашается, что рост выручки связан в первую очередь с поднятием цен заведений на свои услуги.

По данным Минэкономики, годовая инфляция на 25 ноября 2024 года достигла 8,78% в годовом выражении. По подсчетам сервиса «Платформа ОФД», с 1 января по 28 ноября этого года средний чек в заведениях общепита (кафе, рестораны, фастфуд) составил 991 руб., что на 9% больше год к году, а число покупок выросло на 7%.

Однако, по мнению господина Миронова, сейчас, наоборот, идет достаточно серьезный отток посетителей из торгцентров из-за бурного развития маркетплейсов, это влияет на посещаемость и объем выручки заведений общепита в таких объектах. Эти показатели в лучшем случае остаются на прежнем уровне, в худшем — снижаются, добавляет эксперт. Он считает, что перераспределение потока посетителей идет, наоборот, из торговых центров в стрит-ритейл и уличные рестораны.

В Tanuki Family (сети «Тануки», «Ерш», «Каспийка», «Твоя Pizza») наибольшее увеличение трафика наблюдают в центре города, особенно в местах, привлекательных для посещения туристов. В бизнес-центрах же отметается более сдержанный рост клиентов — там активнее растет доставка. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук утверждает, что падают показатели у ресторанов при бизнес-центрах. Основатель фуд-холла StrEat Максим Попов не заметил сокращения числа клиентов, поскольку деловые центры в данный момент перегружены.

Сергей Миронов полагает, что в 2025 году у заведений общепита есть большие перспективы для роста. Из-за высокой ключевой ставки ЦБ многие инвесторы обращаются к этому направлению бизнеса, потому что в этом сегменте с 2022 года отсутствует обязательный НДС при доходе до 2 млрд руб.

Владимир Комаров, Виктория Колганова

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