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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена на кофе арабика выросла до максимума за 47 лет

Фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE достигали отметки $3,35 за фунт. Это самый высокий показатель с 1977 года. С начала года цены выросли примерно на 75%.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Кофе дорожает на фоне опасений, что рынок будет испытывать дефицит в 2025 году из-за засухи в Бразилии, передает Reuters. По информации агентства, некоторые бразильские фермы отложили поставки в надежде продать кофе позже по более высокой цене. Это привело к краткосрочной нехватке предложения.

Стоимость кофе робуста снижается на бирже ICE. Фьючерсы торговались на уровне $5,5 за тонну. Кофе робуста ранее также достиг максимальной цены за 47 лет — $5,69.

О причинах роста стоимости кофе — в материале «Ъ FM» «Кофе на вес золота».

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