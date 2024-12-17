Возвращение белой лилии
Крем Princesse des Cremes
Французский бренд Academie Scientifique de Beaute, один из старейших в Европе, перевыпустил свой знаменитый крем Princesse des Cremes с премиальными омолаживающими компонентами последнего поколения. А начиналось все 129 лет назад с истории любви.
Основатель Academie Scientifique de Beaute Александр Ламотт
Фото: Academie
Весной 1895 года на углу улиц Камбон и Сент-Оноре, в «золотом треугольнике» Парижа, открылся новый салон. И не просто салон, а институт красоты Academie, где предлагали уникальные для той эпохи средства и ритуалы. Основатель института доктор Александр Ламотт решил использовать свой талант и познания в медицине, чтобы создавать действительно работающие косметические продукты. По легенде, Ламотт был влюблен в некую королевскую особу и посвятил ей свой главный шедевр — крем Princesse des Cremes. Его главным ингредиентом стал экстракт белой лилии, одновременно разглаживающий, питающий и выравнивающий тон кожи. Популярность Princesse des Cremes быстро взлетела до небес: неизвестно, пользовалась ли им возлюбленная Ламотта, но тысячи парижанок — да.
Омолаживающий и восстанавливающий крем для лица Princesse des Cremes, Academie Scientifique de Beaute
Фото: Academie
Вскоре после открытия института Ламотт передал свои знания и формулы врачу Жоржу Гэ, и тот оправдал надежды наставника. В 1928 году он открыл первую во Франции школу эстетической медицины, где косметологов обучали диагностике кожи, чтобы они могли предлагать клиенткам Academie подходящие продукты. В числе этих клиенток были известные французские актрисы довоенной эпохи: Мари Бель, Сим Вива, Мари Глори. Лицом первой рекламной кампании бренда стала кинозвезда Мишель Морган.
Кредо марки всегда были инновации: в 1949 году появился первый лосьон для защиты от солнца, 20 лет спустя — регенерирующий крем для чувствительной кожи с рибонуклеиновой кислотой. В 90-е годы была выпущена революционная anti-age-система против генетического и гормонального старения. Сегодня Academie Scientifique de Beaute действует в 60 странах, сотрудничает с 10 тыс. косметологов и имеет собственное производство полного цикла. Оно полностью этично, а 98% ингредиентов — растительного происхождения, вся упаковка перерабатываемая.
Несмотря на приверженность бренда научным открытиям и новым технологиям, в основе его ДНК лежат традиции и преемственность поколений. Больше ста лет компанию возглавляет одна семья: сейчас ею руководит Лоренс Терм, внучка Жоржа Гэ. А несколько лет назад было решено возобновить производство легендарных средств марки. Так возродился Princesse des Cremes: аутентичную формулу улучшили и обогатили передовыми ингредиентами. Это комплекс пептидов, гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы, драгоценные масла. Но главным ингредиентом крема остается экстракт белой лилии, а винтажный аромат— ирис, роза, мимоза, ваниль и карамель — словно переносит в другую эпоху. Флакон из опалового стекла с перламутровыми бликами напоминает о том, что доктор Ламотт сделал свой главный продукт достойным королевских особ.