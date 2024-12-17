Уютный шопинг

Почувствовать себя волшебником, способным исполнять желания, вам помогут магазины BoscoFamily, где в период новогодних каникул намечается нон-стоп-программа разнообразных бонусов и скидок. Там можно найти многое из того, о чем мечтают ваши родные и друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Водолазка, митенки, Altea; шапка, Stetson; пиджак, брюки, Barena Venezia; ботинки, Doucal’s; подтяжки, Leyva; шапка, Moschino; топ, № 21; юбка, Parosh; перчатки, Portolano; сапоги, Antonia Capri Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Водолазка, митенки, Altea; шапка, Stetson; пиджак, брюки, Barena Venezia; ботинки, Doucal’s; подтяжки, Leyva Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Следующая фотография 1 / 2 Водолазка, митенки, Altea; шапка, Stetson; пиджак, брюки, Barena Venezia; ботинки, Doucal’s; подтяжки, Leyva; шапка, Moschino; топ, № 21; юбка, Parosh; перчатки, Portolano; сапоги, Antonia Capri Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Водолазка, митенки, Altea; шапка, Stetson; пиджак, брюки, Barena Venezia; ботинки, Doucal’s; подтяжки, Leyva Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi

В сети магазинов Bosco di Ciliegi есть все: в Bosco Casa можно приобрести предметы интерьера, в Articoli — парфюмерные и косметические новинки и бестселлеры, а в BoscoFamily — одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей. В Москве магазины расположены в ГУМе, в Петровском пассаже и ТЦ BoscoVesna, в Санкт-Петербурге — на Невском проспекте. Есть они также в Самаре и Калуге, а в июне этого года магазин BoscoFamily появился и в Сочи в здании Морвокзала.

Самый большой магазин BoscoFamily — двухэтажный флагман в ГУМе, расположенный на том же месте, где был открыт компанией Bosco di Ciliegi в 1995 году. Когда-то здесь находилась «двухсотая секция», в которой даже во времена тотального дефицита продавались товары зарубежных фирм. Интерьер магазина с восстановленными историческими сводами ГУМа оформлен с использованием натурального мрамора, кварцита, латуни и лакированных деревянных поверхностей. Высокие потолки и окна с видом на Красную площадь визуально увеличивают пространство бутика и создают атмосферу, благоприятствующую шопингу. Сейчас здесь представлены новые осенне-зимние коллекции от брендов Allude, PAROSH, Philosophy di Lorenzo Serafini, MM6, Lorena Antoniazzi, Moschino, №21, MRZ, Dorothee Schumacher, Lardini, Herno, Kangra Cashemere и многих других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на магазин BoscoFamily Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Плед, Frette, шерсть, кашемир Фото: Frette Ароматическая свеча Loose Lips, Byredo Фото: Byredo Следующая фотография 1 / 3 Вид на магазин BoscoFamily Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Плед, Frette, шерсть, кашемир Фото: Frette Ароматическая свеча Loose Lips, Byredo Фото: Byredo

Второй по величине торговый центр Bosco di Ciliegi — Петровский пассаж. Этот памятник архитектуры занимает площадь размером с торговый квартал, в котором помимо бутиков модных брендов есть и аптека, и филиал банка, и цветочный магазин. А также рестораны и кафе, в котором по вечерам пианист исполняет на рояле популярную классическую музыку. Пространство торгового центра, не занятое магазинами, часто становится художественной галереей, где проходят выставки и культурные мероприятия. А в преддверии Нового года здесь развернулась традиционная новогодняя ярмарка Bosco, на которой можно приобрести елочные игрушки и другие новогодние украшения. Подарки оформят специалисты по праздничной упаковке, а художник и каллиграф изготовят индивидуальные новогодние открытки. На втором этаже пассажа работает магазин BoscoFamily, оформленный в том же стиле, что и флагман в ГУМе: уютные примерочные, витрины, отделанные деревом ценных пород, мраморный пол, латунные арочные проемы, которые сочетаются с золотистыми элементами отделки. Женский, мужской и детский отделы расположены рядом друг с другом. Во всех магазинах BoscoFamily можно подобрать подарки и наряды на любой случай, в том числе торжественный. А по соседству разместился бутик Bosco Ceremony, где представлены вечерние платья для женщин, в частности, от Elie Saab или Zuhair Murad, а также костюмы и смокинги для мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Плюшевая игрушка «Счастливая Мели», Bukowski Фото: Bukowski Трикотажный кардиган, Ellassay, шерсть Фото: Ellassay Часы Panolnverse, Glashutte, 42 мм, сталь, автоматический подзавод Фото: Glashutte Следующая фотография 1 / 3 Плюшевая игрушка «Счастливая Мели», Bukowski Фото: Bukowski Трикотажный кардиган, Ellassay, шерсть Фото: Ellassay Часы Panolnverse, Glashutte, 42 мм, сталь, автоматический подзавод Фото: Glashutte

Пространство BoscoFamily на втором этаже торгового центра BoscoVesna на Новом Арбате объединяет концептуальные бренды, многие из которых представлены только здесь. Сюда приходят за ультрамодными, необычными и яркими вещами. Стразы, перья, пайетки, шелк, кружево — это все BoscoVesna.

Каждый магазин BoscoFamily чем-то отличается от других, но все они объединены высоким качеством обслуживания и атмосферой доброжелательности, царящей в магазинах Bosco di Ciliegi. Подарки для родных и близких найдутся в любом из них, а профессиональные консультанты помогут с выбором.

Сергей Данилян