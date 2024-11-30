Сегодня исполняется 85 лет режиссеру анимационного кино, народному артисту РФ Андрею Хржановскому

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Хржановский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет киновед и историк кино, заслуженный деятель искусств РФ Наум Клейман:

— Дорогой Андрей! Нас побратал во ВГИКе 1956-й — ты поныне верен духу судьбоносного года. Ты помнишь основные уроки своего учителя Льва Кулешова: осваивать небывалое и не кривить душой. Пророческая «Стеклянная гармоника», сделанная вместе с Геной Шпаликовым, Альфом Шнитке, Юло Соостером и Юрой Соболевым, предсказала собственную судьбу и стала образом судеб Мейерхольда и Шостаковича, Бродского и Соостера, Гарина и Эрдмана — героев твоих будущих фильмов. Ты следуешь заветам Пушкина и Гоголя — не только персонажей твоих картин, но и твоих прямых предков в нашей культуре. Продолжай в том же духе!

Сегодня исполняется 75 лет главному режиссеру Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), народному артисту РФ Александру Тителю

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Титель

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет экс-гендиректор Большого театра, президент фестивального проекта «Театральный маршрут» Владимир Урин:

— Дорогой Александр! Поздравляя тебя с юбилеем, хочу сказать спасибо за многолетнюю дружбу, за прожитые счастливо 18 лет в театре имени двух великих стариков, за то, что на твоих спектаклях я понял, что опера может быть настоящим, современным живым театром. Сколько помню тебя, ты никогда не менялся. Время шло, а ты оставался верен своему пониманию жизни, театра. Оставайся и дальше самим собой — Александром Тителем. Ведь сегодня в театральном мире это уже Имя.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»