Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 85 лет режиссеру анимационного кино, народному артисту РФ Андрею Хржановскому

Андрей Хржановский

Андрей Хржановский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Андрей Хржановский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет киновед и историк кино, заслуженный деятель искусств РФ Наум Клейман:

— Дорогой Андрей! Нас побратал во ВГИКе 1956-й — ты поныне верен духу судьбоносного года. Ты помнишь основные уроки своего учителя Льва Кулешова: осваивать небывалое и не кривить душой. Пророческая «Стеклянная гармоника», сделанная вместе с Геной Шпаликовым, Альфом Шнитке, Юло Соостером и Юрой Соболевым, предсказала собственную судьбу и стала образом судеб Мейерхольда и Шостаковича, Бродского и Соостера, Гарина и Эрдмана — героев твоих будущих фильмов. Ты следуешь заветам Пушкина и Гоголя — не только персонажей твоих картин, но и твоих прямых предков в нашей культуре. Продолжай в том же духе!

Сегодня исполняется 75 лет главному режиссеру Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), народному артисту РФ Александру Тителю

Александр Титель

Александр Титель

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Титель

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет экс-гендиректор Большого театра, президент фестивального проекта «Театральный маршрут» Владимир Урин:

— Дорогой Александр! Поздравляя тебя с юбилеем, хочу сказать спасибо за многолетнюю дружбу, за прожитые счастливо 18 лет в театре имени двух великих стариков, за то, что на твоих спектаклях я понял, что опера может быть настоящим, современным живым театром. Сколько помню тебя, ты никогда не менялся. Время шло, а ты оставался верен своему пониманию жизни, театра. Оставайся и дальше самим собой — Александром Тителем. Ведь сегодня в театральном мире это уже Имя.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...