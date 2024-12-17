Пазл в овале

Креативный директор итальянского ювелирного бренда Nanis Лаура Бисего родилась в семье серебряных дел мастеров и с особенностями ювелирного дела знакома с детства. Собственный бренд Лаура основала в 1990 году, когда ей было 26 лет. Она решила создавать украшения современные и женственные, легкие и практичные, которые подчеркивают стиль женщины, а не диктуют его. Недавно в России появилась новая коллекция бренда, Boules. Эти украшения, выполненные в стиле 1960-х, развивают тему предыдущих бестселлеров Nanis — Ivy и Reverse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье c подвесками Boules Lattementa, Rosolio, Anice и Violetta, желтое золото, разноцветные драгоценные камни, бриллианты

Фото: Nanis Колье c подвесками Boules Lattementa, Rosolio, Anice и Violetta, желтое золото, разноцветные драгоценные камни, бриллианты

Фото: Nanis

Фирменный мотив украшений Nanis, который присутствует почти во всех коллекциях,— объемный овал из 18-каратного золота. Он появляется в виде моноподвески или звеньев колье, в гладком золоте или полностью инкрустированным, а иногда принимает форму кабошона. Ювелирный стиль Nanis заключается в использовании этой одной простой формы, но с богато текстурированной отделкой, поэтому гладкую золотую основу каждого овала мастера на фабрике в Виченце вручную гравируют в старинной технике с помощью резца. Процесс трудоемкий, но результат того стоит: гравированные поверхности многократно отражают свет, отчего украшения сияют ярче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Boules Violetta, желтое золото, лепидолит, перламутр Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, сапфиры, цавориты, аметисты, лабрадориты, горный хрусталь Фото: Nanis Следующая фотография 1 / 2 Серьги Boules Violetta, желтое золото, лепидолит, перламутр Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, сапфиры, цавориты, аметисты, лабрадориты, горный хрусталь Фото: Nanis

Из таких гравированных золотых овалов-бусин, собран один из бестселлеров марки — длинное колье-лариат из коллекции Ivy. Секрет привлекательности этого украшения в том, что его можно носить несколькими способами или разделить на колье покороче и браслет. Лаура Бисего считает, что для современной женщины трансформируемость украшений — качество принципиально важное. Поэтому она делает свои овальные бусины двусторонними и по-разному оформляет каждую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье-трансформер Ivy, желтое золото, бриллианты Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, голубые бриллианты, голубые топазы, сапфиры Фото: Nanis Следующая фотография 1 / 2 Колье-трансформер Ivy, желтое золото, бриллианты Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, голубые бриллианты, голубые топазы, сапфиры Фото: Nanis

Для коллекции Reverse разработан механизм, позволяющий вращать детали украшений, поворачивая их то одной, то другой стороной в зависимости от обстоятельств или настроения владелицы. Например, кольца и браслеты Reverse можно днем носить стороной с цветным паве, а вечером перевернуть, чтобы сверху оказался крупный аметист или лондонский топаз. Одно из колец-трансформеров Nanis с рубинами и бриллиантовым паве выставлено в Ювелирном музее в Виченце как дань уважения инженерным разработкам ювелиров компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Браслет Reverse, желтое золото, розовые сапфиры, рубины, белый австралийский опал Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, рубины, бесцветные и черные бриллианты, горный хрусталь Фото: Nanis Следующая фотография 1 / 2 Браслет Reverse, желтое золото, розовые сапфиры, рубины, белый австралийский опал Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, рубины, бесцветные и черные бриллианты, горный хрусталь Фото: Nanis

Новая коллекция Nanis Boules посвящена напиткам, популярным в Италии в 1960–1970-х, и пронизана ностальгией по стилю прошлого. Boules — это кулоны, кольца и серьги Ciliegine из 18-каратного золота, бриллиантов и цветных натуральных камней, разделенные на четыре цветовые серии. Фирменный овал в серии Rosolio собран из горного хрусталя, земляничного кварца и перламутра. В мятно-зеленых Lattementa — из горного хрусталя и жадеита. В лиловых Violetta — из горного хрусталя, лепидолита и перламутра. А в голубых Anice — из горного хрусталя и амазонита. Есть также версии Boules из гравированного золота или с бриллиантовым паве. Каждая серия Boules вышла в трех размерах, составив конструктор, из которого можно собирать разные сочетания. Универсальные серьги Ciliegine из коллекции Boules можно надевать по нескольку штук сразу, а кулоны с практичной застежкой предлагается носить на цепочке, а также с колье Nanis Essentials, Soffio, Ivy, Libera или любым другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Reverse, желтое золото, рубины, бесцветные и черные бриллианты, горный хрусталь Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, сапфиры, цавориты, аметисты, лабрадориты, горный хрусталь Фото: Nanis Следующая фотография 1 / 2 Кольцо Reverse, желтое золото, рубины, бесцветные и черные бриллианты, горный хрусталь Фото: Nanis Кольцо Reverse, желтое золото, сапфиры, цавориты, аметисты, лабрадориты, горный хрусталь Фото: Nanis

Анна Круглова