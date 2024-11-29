Пенсионер из Чувашии стал жертвой интим-мошенников

Житель Новочебоксарска перевел более 80 тыс. руб. мошенникам, которые под угрозой расправы потребовали «компенсацию убытков». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

По данным ведомства, мужчина решил воспользоваться услугами, которые предлагались на сайте интимного характера, и позвонил по указанному номеру. Ответа не последовало, но на следующий день ему позвонил неизвестный, представившийся «криминальным авторитетом». Злоумышленник заявил, что звонок вызвал технический сбой на сайте, и потребовал возместить якобы нанесенные убытки, угрожая расправой над семьей. Пенсионер перевел на счет преступников более 80 тыс. руб.

Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

По данным МВД по Чувашской Республике, за 10 месяцев 2024 года 55 жителей республики пострадали от подобного рода мошенничества, суммарно потеряв более 5 млн руб.

Анар Зейналов