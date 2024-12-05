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Мусульманское серебро Древней Руси

Воздвиженский клад в Новгороде — настоящее сокровище

В Великом Новгороде на Воздвиженском раскопе найден клад Х века. Он имеет исключительное значение для изучения истории древнего Новгорода и для полноценного видения культуры и торговых связей ранней Руси.

Часть куфических дирхамов правителей династии Саманидов

Часть куфических дирхамов правителей династии Саманидов

Фото: Институт археологии РАН

Часть куфических дирхамов правителей династии Саманидов

Фото: Институт археологии РАН

Вопреки распространенному мнению, археологи редко имеют дело с кладами. В основном они работают с культурным слоем: остатками построек, ординарными погребениями, даже помойками. А клады и намеренно сокрытые ценные вещи находят, во-первых, редко, а во-вторых, случайно. Чаще клады достаются археологам уже извлеченные, часто неполные, что, конечно, снижает их научное значение.

Поскольку подобные находки редко целиком и качественно документируются, открытие клада в ходе раскопок — большая удача для археологов. Клад дает им научную информацию особой важности.

Воздвиженский клад в Великом Новгороде — как раз такая большая археологическая удача. Он найден в момент спасательных раскопок в пятиметровом слое при строительстве коттеджа.

Клад — в прямом смысле слова сокровище: 3 кг серебра, около 1800 монет и более 80 украшений.

Милиарисии императора Константина VII Порфирогенета

Милиарисии императора Константина VII Порфирогенета

Фото: Институт археологии РАН

Милиарисии императора Константина VII Порфирогенета

Фото: Институт археологии РАН

Датировка

Пока датированы только целые арабские и византийские монеты, а также западноевропейская монета. Можно говорить, что клад был зарыт во второй половине 970-х годов, не раньше 975 года, которым датируется самая младшая монета — династии Саманидов, отчеканенная в Самарканде при эмире Мансуре ибн-Нухе. Есть серебряная византийская монетка императора Иоанна Цимисхия, который умер в 976 году. И есть монета Священной римской империи императора Оттона Великого, умершего в 973 году.

Не атрибутированы сотни обрезков и обломков мелких восточных и других монет. В нумизматике бывает, что невзрачный обломок монетки может сдвинуть дату — но в случае Воздвиженского клада сдвижка по времени может только приблизить время клада к нам: не 1049 лет назад, а, допустим, 1038 лет.

Что такое Новгород конца 970-х? Небольшой городок, состоящий из трех поселков, еще даже нет объединенного большого Новгорода, который через несколько десятилетий превратится в город Новгород. Это время правления великого князя Владимира Святославича, будущего крестителя Руси. Только в 988 году Владимир в Киеве начнет крещение молодого древнерусского государства. А Новгород он крестил в 990–991 годах, по Иоакимовской летописи, сведения которой подвергаются сомнениям,— огнем и мечом, потому что новгородское вече решило сопротивляться, видя в крещении усиление влияния Киева.

Клад найден в материковой яме глубиной 40 см, он двухчастный: просто монеты и монеты, превращенные в украшения. В составе украшения обнаружена редкая для ранних древнерусских кладов монета — сасанидская драхма. Видимо, эту монетку дважды включали в состав украшений, потому что дырочек две, вторая, надо полагать, служила для более ранней подвески.

Монета редкая, но не уникальная, встречается в ранних кладах IХ–Х века как в Новгороде, так и в других местах России. Драхмами древнерусские люди явно дорожили — монеты датируются VII веком.

Происхождение серебра

Подавляющее большинство, более 90% монет в Воздвиженском кладе — дирхемы нескольких мусульманских династий. Монеты происходят из Центральной Азии, но есть и с территории нынешней Турции, Сирии и Ирака, это IХ–Х век, Аббасиды.

Сасанидская драхма Хосрова II, денарий императора Оттона I и милиарисий императора Иоанна Цимисхия

Сасанидская драхма Хосрова II, денарий императора Оттона I и милиарисий императора Иоанна Цимисхия

Фото: Институт археологии РАН

Сасанидская драхма Хосрова II, денарий императора Оттона I и милиарисий императора Иоанна Цимисхия

Фото: Институт археологии РАН

Главная часть клада — монеты чеканки государства Саманидов, начиная с монет Насра ибн-Ахмада, это 914–943 годы, потом Нуха ибн-Насра, Абда аль-Малика ибн-Нуха и последние монеты — Мансура ибн-Нуха, их больше всего, он правил с 961 по 976 год. Эти монеты широко представлены и в восточноевропейских кладах, и в кладах ранней Руси по всей ее территории. Государство Саманидов располагалось на территории нынешних Афганистана, Ирана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Серебро добывалось на рудниках на территории современного Узбекистана и Таджикистана (Кара-Мазарская рудная область), в VIII–Х веках они энергично разрабатывались, шла активная чеканка монет — миллионы дирхемов использовались и внутри государства, но в первую очередь для внешней торговли. Через Древнерусское государство двигались тонны этого серебра — речными путями в Скандинавию и другие части Европы. Все древнерусское денежное обращение IХ–Х веков строится на обращении этих среднеазиатских монет.

Почему в кладе так много обрезков и обломков? В Х веке дирхемы должны были весить 2,5 грамма, и в древнерусской денежной системе первоначально 20 дирхемов составляли гривну. Первая древнерусская гривна была около 50 граммов. Потом дирхемы даже одного правителя стали колебаться и уменьшаться в весе. Из-за этого в Х веке счет денег перешел не на число дирхемов, а на вес серебра. Поэтому так много обрезков. Когда совершали торговую сделку, то использовали маленькие весы и гирьки для взвешиваний, они очень хорошо известны.

Цена клада

Что значат 3 кг серебра? Если древнерусская гривна — 50 граммов, то это примерно 60 гривен. Что такое 60 гривен? Трудно сказать для Х века, но можно прикинуть исходя из знаний о ценах ХI века — с тех времен есть древнейший юридический законодательный документ, «Русская правда», составленная при сыне Владимира — Ярославе. За самое страшное преступление, убийство княжьего мужа (дружинника князя), полагалась вира (то есть штраф) в 40 гривен, иначе — смертная казнь. То есть жизнь была «дешевле» Воздвиженского клада! 100–120 коров можно было купить на эти деньги — но, опять-таки, это мы ориентируемся на более позднее время, на одну из берестяных новгородских грамот.

Большие дирхамы (тяжелые, с широким полем, последняя четверть X в.) и саманидский дирхам (справа)

Большие дирхамы (тяжелые, с широким полем, последняя четверть X в.) и саманидский дирхам (справа)

Фото: Институт археологии РАН

Большие дирхамы (тяжелые, с широким полем, последняя четверть X в.) и саманидский дирхам (справа)

Фото: Институт археологии РАН

Кому могло принадлежать такое сокровище? Оно, конечно, не княжеское, скорее владелец — просто богатый новгородец. Может быть, человек, приближенный к князю, дружинник. Клад найден на территории уже Новгорода, хотя еще в этом месте слоев Х века нет, может быть, окраина города. Если дата клада сдвинется на дату крещения Новгорода, то можно объяснить тем, что он погиб в междоусобицу в период крещения.

Для истории Новгорода Воздвиженский клад — огромное событие. Мы знаем Новгород Х века лишь по поздним упоминаниям в летописях, написанным спустя 200–300 лет после событий Х века. Мы знаем материальную культуру Новгорода: как строили дома, прокладывали улицы, во что одевались — из находок, связанных с бытом горожан. А в случае с кладом мы имеем материальное свидетельство о жизни новгородской элиты в первое десятилетие русской государственности. Изучив этот клад, сравнив его с подобными же кладами Новгорода и других регионов Руси (Гнездова в смоленском Приднепровье, Киева), мы больше узнаем не только о Новгороде, но и о первых десятилетиях существования нашего государства.

Культурная ценность

В кладе практически все украшения сделаны из серебра. Самое простое, как превратить монеты в украшения,— приделать к ним ушки. Многие монеты в кладе — с ушками, чтобы подвесить к ожерелью. Не из серебра — один предмет и нескольких стеклянных бусинок. Стеклянные бусины — очень красивые, оранжевые, с «глазками» — они так и называются: «глазчатые». Это в техника миллефьори, переводится с итальянского как «тысяча цветов». Сложная техника: берутся тонкие разноцветные прутики, складываются вместе в жгуты, нарезаются на отдельные кусочки и уже из этих кусочков изготавливаются изделия.

Стеклянные бусины

Стеклянные бусины

Фото: Институт археологии РАН

Стеклянные бусины

Фото: Институт археологии РАН

Подвеска сделана из меди, оборотная ее сторона чисто медная, лицевая позолочена. Подвеска обломана, к ней приделано дополнительное ушко, она ремонтирована. Она украшена орнаментом в виде волют, то есть завитков. Полная аналогия этой подвески была найдена в кладе Роскилле, в Дании, обнаруженном в 2011 году. Можно говорить, что и эта подвеска имеет скандинавское происхождение.

Для изготовления ювелирных украшений серебряные монеты переплавлялись, серебро дополнительно очищалось в небольших сосудиках в виде мелких чашечек, которые называются купели, а сам процесс называется купеляция. (Такие чашечки-тигли были найдены в Гнездове.) В монетах процент серебра 80–85%, а в украшениях — примерно 90%. После купеляции получали серебряные заготовки. Самым распространенным приемом была техника ковки и тиснения, когда отковывались пластины, из них вырезались заготовки и на них делался орнамент.

Вещи Воздвиженского клада — шедевры, относятся к самым высоким образцам ювелирного дела своего времени. Они украшены филигранью (сканью), то есть ажурным рисунком из тонких серебряных нитей, и зернью, то есть орнаментами из маленьких шариков, этот стиль был распространен в Х и начале ХI века в Северной Руси, вокруг Балтийского моря, в Скандинавии и странах Северной Европы. Волюты на подвесках — излюбленный скандинавский прием декорирования подвесок, и, вероятнее всего, подвески как раз и произведены в Скандинавии, хотя их по образцам могли сделать и на Руси. А лунницы разных размеров все индивидуальные, все изготавливались вручную, поэтому точной копии нет, везде будут отличия. Лунницы находятся во многих кладах того времени. Филигранные бусины тоже были очень популярны в то время.

Материковая яма, в которой был захоронен клад на глубине 40 см

Материковая яма, в которой был захоронен клад на глубине 40 см

Фото: Институт археологии РАН

Материковая яма, в которой был захоронен клад на глубине 40 см

Фото: Институт археологии РАН

Интересная вещь клада — височное кольцо, одна бусина. Такие кольца сейчас считаются характерными для ХI века. Это кольцо относится к числу древнейших находок и, вероятно, его нахождение в Воздвиженском кладе заставит пересматривать время возникновения таких колец или искать аналогии этой находки.

Очень интересны пуговицы. Они полые внутри, сделаны из двух половинок, на конце гроздь в виде шариков. Они положены на шнурок, всего пуговиц 14. Такие пуговицы, в отличие от украшений, известных на широкой территории, концентрируются в Новгородской земле: найдены в кладе 2014 года и в нескольких погребениях, предположительно, знатных новгородок. Эти пуговицы нашивались на распашную одежду, хотя такая одежда не была характерна для женщин в то время, в основном распашными были мужские халаты восточного типа. Вероятно, появляются отдельные элементы такой одежды и в элитарной среде новгородских женщин.

Вклад в историю

Воздвиженский клад выводит на важные сюжеты ранней русской истории. Сочетание типично славянских и скандинавских вещей в одном кладе, даже в составе одного убора,— интригующая тема в славяно-скандинавских отношениях. Лунницы характеризуют славянскую культуру Х века. С ними соседствуют скандинавские подвески. Вместе лежат западноевропейская монета, арабские монеты и византийские монеты. Последние — большая редкость, они в очень малом количестве ввозились на Русь. Все это показывает многообразие культурных и торговых связей Новгорода, его благосостояние.

Крест «скандинавского типа»

Крест «скандинавского типа»

Фото: Институт археологии РАН

Крест «скандинавского типа»

Фото: Институт археологии РАН

Наконец, христианизация, отраженная в вещах Воздвиженского клада. Наконечный крест с тремя шариками — скандинавского типа. Подобные кресты появились в Х веке, после христианизации Скандинавии, которая началась с Дании, это 965 год. Варианты таких крестов бытовали до середины XII века. Крест из клада относится к древнейшим образцам, это вторая половина 970 годов, то есть еще до крещения Руси. Крестов того времени очень мало, и появление его в кладе указывает на существование христиан в Новгороде — или по крайней мере людей, знакомых с христианством еще до официального крещения.

После изучения вещи будут переданы в Новгородский государственный музей-заповедник. Уже сейчас их можно увидеть на сайте, все вещи отсняты. Для изучения клада есть три года, дальше его должны передать в музейный фонд. Возможно временное экспонирование до окончания изучения, если вещи вызывают общественный интерес и если можно сделать паузу в изучении. Когда вещи передаются на музейное хранение, исследовательские процедуры с ними уже тяжелее проводить, поэтому разумно сначала исследовать, а потом передавать.

Наталия Шилова, по материалам Института археологии РАН

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