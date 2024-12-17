Счастливый экземпляр

В России недавно открылось представительство итальянской компании—производителя письменных принадлежностей Ancora, лимитированные ручки которой высоко ценят коллекционеры. По случаю наступающего Нового года компания предлагает специальные цены на новую коллекцию Elegance.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручки Chesterfield, лимитированная серия 1919 экземпляров Фото: Ancora Ручка Artisti, покрытие розовым золотом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Следующая фотография 1 / 2 Ручки Chesterfield, лимитированная серия 1919 экземпляров Фото: Ancora Ручка Artisti, покрытие розовым золотом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora

Основанный в 1919 году Джузеппе Дзанини в Болонье бренд Ancora производит редкие лимитированные и высокохудожественные письменные принадлежности. Его продукция превосходного качества и пользуется популярностью до сих пор. В первой половине ХХ века Ancora выпускала ручки с классической «безопасной» системой наполнения чернилами. Среди них было и несколько дорогих моделей из металла с 18-каратным золотым покрытием. В начале 1930-х у компании появились модели с кнопкой в корпусе из «мраморного», черного и цветного целлулоида, которые сейчас так редко встречаются и высоко ценятся коллекционерами, что их трудно найти даже на аукционах. После войны Ancora представила модель Lusso в форме торпеды и с логотипом в виде якоря.

Сегодня Ancora выпускает ручки и перья высочайшего качества с покрытием из 18-каратного золота на собственном заводе в Италии. «Ручки Ancora являются воплощением итальянской элегантности и созданы для тех, кто ценит в жизни все самое лучшее»,— говорит глава представительства Ancora Omas Luxury Group в России и СНГ Константин Морозов. В России компания предлагает широкий ассортимент оригинальных качественных письменных инструментов, изготовленных в Италии, имеющих индивидуальные номера и снабженных сертификатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Gatsby, сталь, гальванизированная медь, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Sovereign Crome Frost, покрытие хромом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Следующая фотография 1 / 2 Ручка Gatsby, сталь, гальванизированная медь, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Sovereign Crome Frost, покрытие хромом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora

«Техники производства лимитированных моделей Ancora не назовешь стандартными,— рассказывает Константин Морозов.— В наших коллекциях есть ручка из застывшей лавы Везувия, а есть и из мрамора — она посвящена творчеству Микеланджело. В 2012 году на аукционе Bonhams, который проводился в связи со столетием со дня гибели "Титаника", компания Ancora купила дубовую панель с судна и использовала ее для производства 88 перьевых ручек. У нас есть модели с уникальной чеканкой по металлу и с миниатюрной ручной росписью, техниками редкими и дорогими, так как на высоком уровне ими владеет не так много мастеров».

Коллекция шариковых ручек и роллеров Elegance была разработана по многочисленным запросам постоянных клиентов бренда. Это ручки не эксклюзивные, как, например, в художественной коллекции Atelier, но качественные и красивые. В каждой из коллекций Ancora несколько моделей, которые всегда выпускают лимитированным тиражом, где количество экземпляров символизирует важную дату или число: 88 — в честь 88-летия Ancora, года, когда стали выпускаться высокохудожественные лимитированные серии; 888 — счастливая цифра для азиатского рынка; 1919 — в этом году была основана компания. Коллекция Elegance не исключение: в ней 21 модель, выпущенная в 888 или в 1919 экземплярах.

Например, ручки Discovery в тонком корпусе с покрытием 24-каратным желтым золотом и Federico в лакированном корпусе с отделкой розовым золотом, названные в честь итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, вышли в количестве 888 штук. А Chesterfield, посвященные английскому мебельному стилю,— в количестве 1919 для каждого из четырех цветов: Blu, Nero, Rosso и Bianco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Discovery Red Falme, покрытие 24-каратным золотом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Rapide Chrome, покрытие хромом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Rapide Top Gun, тонированный металл, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Rapide Top Gun, тонированный металл, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Следующая фотография 1 / 4 Ручка Discovery Red Falme, покрытие 24-каратным золотом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Rapide Chrome, покрытие хромом, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Rapide Top Gun, тонированный металл, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora Ручка Rapide Top Gun, тонированный металл, лимитированная серия 888 экземпляров Фото: Ancora

Самой популярной серией коллекции обещает стать Rapide, имитирующая дизайн 1950-х. Эти ручки из гравированного металла тоже выпущены в четырех цветовых вариантах: синие Rapide Blue Line, черные Rapide Black Line, Rapide Top Gun из черненой стали и хромированные Rapide Chrome. А ручка Messaggio с черным корпусом — настоящая классика дизайна 50-х годов.

Крупным компаниям, которым близка эстетика Ancora, бренд готов предложить выпуск специальных серий. А приобрести ручки Ancora можно на сайте бренда, на маркетплейсах и в сети магазинов «Ручки.ру».