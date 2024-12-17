Счастливый экземпляр
Ancora Elegance
В России недавно открылось представительство итальянской компании—производителя письменных принадлежностей Ancora, лимитированные ручки которой высоко ценят коллекционеры. По случаю наступающего Нового года компания предлагает специальные цены на новую коллекцию Elegance.
Основанный в 1919 году Джузеппе Дзанини в Болонье бренд Ancora производит редкие лимитированные и высокохудожественные письменные принадлежности. Его продукция превосходного качества и пользуется популярностью до сих пор. В первой половине ХХ века Ancora выпускала ручки с классической «безопасной» системой наполнения чернилами. Среди них было и несколько дорогих моделей из металла с 18-каратным золотым покрытием. В начале 1930-х у компании появились модели с кнопкой в корпусе из «мраморного», черного и цветного целлулоида, которые сейчас так редко встречаются и высоко ценятся коллекционерами, что их трудно найти даже на аукционах. После войны Ancora представила модель Lusso в форме торпеды и с логотипом в виде якоря.
Сегодня Ancora выпускает ручки и перья высочайшего качества с покрытием из 18-каратного золота на собственном заводе в Италии. «Ручки Ancora являются воплощением итальянской элегантности и созданы для тех, кто ценит в жизни все самое лучшее»,— говорит глава представительства Ancora Omas Luxury Group в России и СНГ Константин Морозов. В России компания предлагает широкий ассортимент оригинальных качественных письменных инструментов, изготовленных в Италии, имеющих индивидуальные номера и снабженных сертификатами.
«Техники производства лимитированных моделей Ancora не назовешь стандартными,— рассказывает Константин Морозов.— В наших коллекциях есть ручка из застывшей лавы Везувия, а есть и из мрамора — она посвящена творчеству Микеланджело. В 2012 году на аукционе Bonhams, который проводился в связи со столетием со дня гибели "Титаника", компания Ancora купила дубовую панель с судна и использовала ее для производства 88 перьевых ручек. У нас есть модели с уникальной чеканкой по металлу и с миниатюрной ручной росписью, техниками редкими и дорогими, так как на высоком уровне ими владеет не так много мастеров».
Коллекция шариковых ручек и роллеров Elegance была разработана по многочисленным запросам постоянных клиентов бренда. Это ручки не эксклюзивные, как, например, в художественной коллекции Atelier, но качественные и красивые. В каждой из коллекций Ancora несколько моделей, которые всегда выпускают лимитированным тиражом, где количество экземпляров символизирует важную дату или число: 88 — в честь 88-летия Ancora, года, когда стали выпускаться высокохудожественные лимитированные серии; 888 — счастливая цифра для азиатского рынка; 1919 — в этом году была основана компания. Коллекция Elegance не исключение: в ней 21 модель, выпущенная в 888 или в 1919 экземплярах.
Например, ручки Discovery в тонком корпусе с покрытием 24-каратным желтым золотом и Federico в лакированном корпусе с отделкой розовым золотом, названные в честь итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, вышли в количестве 888 штук. А Chesterfield, посвященные английскому мебельному стилю,— в количестве 1919 для каждого из четырех цветов: Blu, Nero, Rosso и Bianco.
Самой популярной серией коллекции обещает стать Rapide, имитирующая дизайн 1950-х. Эти ручки из гравированного металла тоже выпущены в четырех цветовых вариантах: синие Rapide Blue Line, черные Rapide Black Line, Rapide Top Gun из черненой стали и хромированные Rapide Chrome. А ручка Messaggio с черным корпусом — настоящая классика дизайна 50-х годов.
Крупным компаниям, которым близка эстетика Ancora, бренд готов предложить выпуск специальных серий. А приобрести ручки Ancora можно на сайте бренда, на маркетплейсах и в сети магазинов «Ручки.ру».