В Уфе нашли проектировщиков ремонта трамвайных путей в центре города

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы подписало три контракта на проектирование капитального ремонта улиц Свердлова, Аксакова, Революционной, Мингажева и Рихарда Зорге. Проекты для первых трех улиц разработает ООО «Техстройпроект», на эти цели из бюджета города выделят 22,1 млн руб. Еще 7,6 млн получит ООО «Проектно-изыскательная работа "Башкомпроект"» за подготовку документации к ремонту двух последних улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Проекты будут предусматривать полную замену путей на трамвайном маршруте № 5 (улица Пушкина — Госцирк). Строительные работы должны проводиться без прекращения движения электротранспорта. Также в приложениях к контрактам говорится, что планируется оснастить рельсы системой автоматического переводом стрелок.

Документация должна быть готова к 30 сентября 2025 года. Сам капитальный ремонт запланирован на 2025–2026 годы.

ООО «Техстройпроект» зарегистрировано в 2018 году в Уфе, занимается инженерными изысканиями. Уставный капитал фирмы — 15 тыс. руб., учредителями являются Валерий Петраковский (90% уставного капитала) и Алексей Ополченов (10%). За 2023 год, по данным Rusprofile, ООО получило 62 тыс. руб. чистой прибыли при выручке 68 млн руб.

ООО «Проектно-изыскательная компания "Башкомпроект"» основано в Уфе в 2013 году, занимается архитектурной деятельностью. Компанией с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Андрей Лузин. В 2023 году выручка организации составила 62 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб.

Идэль Гумеров