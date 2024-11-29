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«Бюджет – это равномерное распределение разочарований»

Депутаты думы Югры приняли бюджет на 2025 год и обсудили субсидии для региона

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) рассмотрела и приняла проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы запланированы в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит таким образом составит 58,8 млрд руб. Депутаты поспорили о том, нужно ли давать субсидии нефтяным компаниям, региональному оператору ТКО и может ли регион ориентироваться только на добычу нефти.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседании думы Югры 28 ноября рассмотрели вопрос о введении инвестиционного налогового вычета. Закон устанавливает пониженные ставки налога для недропользователей и дает им право применять налоговый вычет. Руководитель региональной фракции КПРФ Алексей Савинцев сказал, что если закон будет принят, то в течение трех лет из бюджета региона нефтяным компаниям выплатят более 100 млрд руб. По его словам, прибыли вместе с федеральными и региональными субсидиями компаниям хватит «и на геологоразведку, и на шикарные новогодние корпоративы с модными выступлениями». Фракция КПРФ законопроект не поддержала.

Первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев ответил господину Савинцеву, что мера федеральной поддержки – специальный налоговый режим для нефтяных предприятий – была инициирована именно думой Югры, но сейчас этого недостаточно из-за ухудшения минерально-сырьевой базы, в связи с чем необходима «донастройка».


Руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк назвал претензии к законопроекту беспочвенными, поскольку принцип инвестиционного налогового вычета заключается в том, что при невыплате недропользователем необходимых налогов он будет вынужден полностью компенсировать в бюджет налог и всю сумму вычета, а мера может помочь в разработке новых месторождений. Депутат от «Единой России» Игорь Бруслиновский добавил, что от уровня добычи сырья напрямую зависит наполняемость бюджета Югры и попросил господина Савинцева в своих выступлениях «руководствоваться не партийными лозунгами, а здравым смыслом».

Господин Савинцев взял слово и ответил на претензии коллег: «Да, берут много, но еще больше надо, надо забрать все и отдать народу, чтобы эти деньги не вытаскивали в свои личные карманы».

В ходе голосования за принятие законопроекта высказались 34 депутата, еще два – против, один человек воздержался и один не голосовал.

Следом депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025 год и бюджетных трансфертов на этот период. С докладом перед депутатами выступила директор департамента финансов Югры Вера Дюдина.

Господин Сердюк обратил внимание, что на создание инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте требуется 12 млрд руб. Он уточнил, можно ли найти эти средства у инвестора или придется покрывать строительство из бюджета. Заместитель губернатора Азат Ислаев пояснил, что строительство университетского кампуса планируется без привлечения инвестора, но с участием федерального бюджета, там на эти цели запланировано около 3 млрд руб.

Михаил Сердюк также обратил внимание на проблему ремонта ул. Игоря Киртбая в Сургуте. Не дав закончить, ему начал отвечать депутат от «Единой России» Василий Филипенко.

«А вас я попрошу не перебивать. Если не можете терпеть, сходите в одно помещение, а лучше соблюдайте депутатскую этику»,– отреагировал господин Сердюк. Коллег он назвал «трамвайными хамами».

Азат Ислаев отметил, что вопрос может быть первоочередно рассмотрен при корректировке бюджета.

Депутат от КПРФ Халид Таги-заде высказался, что в бюджете запланирована инфляция 4%, но по факту уже сейчас годовые значения составляют более 8%. Он обеспокоился тем, что это может привести к обнищанию населения. Вера Дюдина ответила, что в регионе индексирование зарплат в бюджетной сфере происходит с опережением инфляции, а уровень инфляции в 4% указан в прогнозе социально-экономического развития.

Депутат от КПРФ Александра Глотова подняла вопрос субсидии регоператору по вывозу мусора АО «Югра-Экология». Она отметила, что, заходя в регион, оператор обещал обеспечить строительство заводов по переработке мусора, при этом сейчас существуют проблемы даже с его вывозом. Депутат предложила рассмотреть вопрос замены действующего регоператора на более ответственного. Заместитель губернатора Наталья Огородникова пояснила, что субсидия на 2025 год рассчитана не на поддержку оператора, а на то, чтобы не допустить рост тарифов для жителей, при неудовлетворительной работе регоператор будет заменен.

Михаил Сердюк начал свое выступление с того, что высказался о журналистах издания «из трех букв», которые занимаются «информационным шантажом», публикуя негативные сведения о депутатах, по его мнению, из «шкурных интересов». Название издания он произносить не стал, но предложил лишить работников аккредитации в думу, а главного редактора «поймать и привести на комиссию по этике в наручниках».

Следом господин Сердюк обратил внимание на то, что некоторые предприятия получают, по его мнению, излишние субсидии. «Чего не коснись эта корпорация, везде сотни миллионов возникают, они же владеют и основным "рупором вони "»,– отметил он, в частности указав на регионального оператора по вывозу отходов (АО «Югра-Экология» принадлежит «ЮТЭК-Региональные сети», входящей в корпорацию СТС Артема Бикова и Алексея Боброва). «Они даже живут неизвестно где, хотя всем известно где, я предлагаю исключить такой подход и не давать таких субсидий больше»,– сказал господин Сердюк. Он также усомнился в том, что выделение 9 млрд руб. на создание «Юнити Парка» действительно обоснованно, поскольку в регионе не хватит специалистов, чтобы наполнить ими кампус.

Депутат от партии «Единая Россия» Степан Пыталев в ответ поделился мнением о том, что строительство кампуса – это взгляд в будущее. «Сколько нефти хватит, на 50-100 лет? А чем дальше будем заниматься? Как раз такие кампусы и будут привлекать людей»,– сказал он.

Завершая дискуссию, депутат от ЛДПР Виктор Сысун высказался: «Бюджет – это равномерное распределение разочарований». Он отметил, что бюджет формировался совместно с депутатами и жителями региона, и выразил надежду, что в будущем все «шероховатости», отмеченные его коллегами, будут устранены.

За принятие документа в первом, а затем и втором чтении проголосовали 36 депутатов, еще двое воздержались.

Анна Капустина

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