Счастье обретения баланса

Есть места, которые меняют вас с первого мгновения. Ananda in the Himalayas — одно из таких. Этот аюрведический велнес-курорт, расположенный на территории бывшего дворца махараджи в Гималаях, предлагает не просто отдых, а полное погружение в философию, древние ритуалы и эмоциональное исцеление.

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Фото: Ananda Вид на отель Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Название «Ананда» в переводе с санскрита означает «счастье» и «удовлетворение». С этим чувством вы прибываете в отель, проходя мимо павлинов, разгуливающих по территории, с потрясающим видом на долину реки Ганг и духовный центр Индии — Ришикеш. Место, где в 1960-х искали вдохновения The Beatles, теперь стало пристанищем для тех, кто стремится перезагрузить тело и ум.

Ananda была основана индийским отельером Ашоком Кханной в 2000 году как ответ на депрессии и хронический стресс, поразившие современное общество. Поэтому здесь нет ничего суетного или нарочито современного. Во время пребывания здесь вы носите белоснежные одеяния из чистого хлопка, а тонкий аромат тропических лилий со специями незаметно становится вашим постоянным спутником. На 100 акрах территории царит органичный симбиоз древних традиций и современных практик wellness. Каждый аспект вашего пребывания на курорте — от лечебных процедур до кулинарных традиций — направлен на восстановление организма, достижение баланса и гармонизацию энергии. Добиваются этого, используя четыре ключевых элемента: питание, физическую активность, сон и управление стрессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda На территории отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Мой выбор пал на семидневный курс восстановления гормонального баланса. Расписание каждого дня включало два-три сеанса терапии, занятия по йоге с персональным тренером, медитации и практики пранаямы. Здесь нет «универсального» подхода: перед началом программы проводится консультация, после которой специалисты составляют подробный план оздоровительных процедур, учитывающий нюансы вашего организма.

Терапия в Ananda — это не просто уход за телом, как делают в большинстве spa-комплексов мира. Это осознанная работа с внутренними ресурсами. Аюрведические массажи, такие как абхьянга, напоминают теплое объятие, а йога-нидра погружает вас в глубокое расслабление, похожее на сон без сновидений. Доктор Нареш Перумбудури, который руководит wellness-направлением, подчеркивает, что ключ к здоровью — это осознание ритмов тела. Для женщин здесь разработаны программы, которые охватывают все: от работы с симптомами поликистоза яичников и послеродовой депрессией до подготовки к здоровой менопаузе.

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Особая черта Ananda — это выраженный акцент на духовности. Основатели курорта вдохновлялись учением веданты, древнеиндийской философии, отвечающей на фундаментальные жизненные вопросы. Сам термин происходит от двух слов: Veda («знание») и Anta («конец»), он означает кульминацию знания. Ежедневные лекции и беседы позволят вам по-иному взглянуть на стресс и собственную тревожность. Каждый вечер я проводила в уютном кресле на просторной террасе, любуясь на закате гималайскими вершинами и размышляя о том, что время здесь действительно останавливается.

Варианты размещения в Ananda под стать самому месту. Для ценителей уединения — просторные виллы в колониальном стиле с частными бассейнами, где можно практиковать утреннюю йогу под пение птиц. Номера оснащены современными удобствами, включая меню подушек, а приглушенные цвета, произведения искусства и старинная деревянная мебель придают им особый колорит. Если же вы в восторге от антикварной мебели, то подумайте о том, чтобы забронировать апартаменты вице-короля Индии. Проживание в Viceregal Suite с собственной террасой с видом на ландшафтные сады и далекую долину Ганга позволит вам погрузиться в царственную историю Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda Виды отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Гастрономическая философия Ananda основана на принципах осознанного питания. Мой день начинался с чашки теплого имбирно-лимонно-медового чая, а затем следовали блюда, адаптированные к расписанному для меня рациону: от спелых фруктов до укрепляющего иммунитет напитка с куркумой. В главном ресторане отеля гостям предлагают блюда азиатской, западной и аюрведической кухонь, поэтому каждое блюдо — это не просто пища, а продолжение wellness-программы.

Но что делает Ananda уникальной? Ее связь с природой. Вы можете прогуляться по лесным тропам, наблюдая за павлинами, или отправиться на церемонию Ганга Арти в Ришикеше. Это красочная церемония поклонения реке как источнику и символу круговорота вечной жизни, которая включает священные песнопения и ритуал огня. Здесь, у берегов священной реки, древние песнопения и огненные лампады напоминают, что жизнь — это поток, в котором мы всего лишь наблюдатели. Ananda — это больше, чем курорт. Покидая это место, я увезла с собой не только аромат лилии, который остался на одежде, но и ощущение внутреннего покоя. А это самое ценное, что может подарить путешествие.

Марина Родионова