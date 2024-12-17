Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Счастье обретения баланса

Ananda в Гималаях

Есть места, которые меняют вас с первого мгновения. Ananda in the Himalayas — одно из таких. Этот аюрведический велнес-курорт, расположенный на территории бывшего дворца махараджи в Гималаях, предлагает не просто отдых, а полное погружение в философию, древние ритуалы и эмоциональное исцеление.

Вид на отель Ananda in the Himalayas

Вид на отель Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Вид на отель Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Название «Ананда» в переводе с санскрита означает «счастье» и «удовлетворение». С этим чувством вы прибываете в отель, проходя мимо павлинов, разгуливающих по территории, с потрясающим видом на долину реки Ганг и духовный центр Индии — Ришикеш. Место, где в 1960-х искали вдохновения The Beatles, теперь стало пристанищем для тех, кто стремится перезагрузить тело и ум.

Ananda была основана индийским отельером Ашоком Кханной в 2000 году как ответ на депрессии и хронический стресс, поразившие современное общество. Поэтому здесь нет ничего суетного или нарочито современного. Во время пребывания здесь вы носите белоснежные одеяния из чистого хлопка, а тонкий аромат тропических лилий со специями незаметно становится вашим постоянным спутником. На 100 акрах территории царит органичный симбиоз древних традиций и современных практик wellness. Каждый аспект вашего пребывания на курорте — от лечебных процедур до кулинарных традиций — направлен на восстановление организма, достижение баланса и гармонизацию энергии. Добиваются этого, используя четыре ключевых элемента: питание, физическую активность, сон и управление стрессом.

На территории отеля Ananda in the Himalayas

На территории отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

На территории отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Мой выбор пал на семидневный курс восстановления гормонального баланса. Расписание каждого дня включало два-три сеанса терапии, занятия по йоге с персональным тренером, медитации и практики пранаямы. Здесь нет «универсального» подхода: перед началом программы проводится консультация, после которой специалисты составляют подробный план оздоровительных процедур, учитывающий нюансы вашего организма.

Терапия в Ananda — это не просто уход за телом, как делают в большинстве spa-комплексов мира. Это осознанная работа с внутренними ресурсами. Аюрведические массажи, такие как абхьянга, напоминают теплое объятие, а йога-нидра погружает вас в глубокое расслабление, похожее на сон без сновидений. Доктор Нареш Перумбудури, который руководит wellness-направлением, подчеркивает, что ключ к здоровью — это осознание ритмов тела. Для женщин здесь разработаны программы, которые охватывают все: от работы с симптомами поликистоза яичников и послеродовой депрессией до подготовки к здоровой менопаузе.

Предыдущая фотография
Интерьеры отеля Ananda in the Himalayas

Интерьеры отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Гостья отеля Ananda in the Himalayas

Гостья отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Следующая фотография
1 / 2

Интерьеры отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Гостья отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Особая черта Ananda — это выраженный акцент на духовности. Основатели курорта вдохновлялись учением веданты, древнеиндийской философии, отвечающей на фундаментальные жизненные вопросы. Сам термин происходит от двух слов: Veda («знание») и Anta («конец»), он означает кульминацию знания. Ежедневные лекции и беседы позволят вам по-иному взглянуть на стресс и собственную тревожность. Каждый вечер я проводила в уютном кресле на просторной террасе, любуясь на закате гималайскими вершинами и размышляя о том, что время здесь действительно останавливается.

Варианты размещения в Ananda под стать самому месту. Для ценителей уединения — просторные виллы в колониальном стиле с частными бассейнами, где можно практиковать утреннюю йогу под пение птиц. Номера оснащены современными удобствами, включая меню подушек, а приглушенные цвета, произведения искусства и старинная деревянная мебель придают им особый колорит. Если же вы в восторге от антикварной мебели, то подумайте о том, чтобы забронировать апартаменты вице-короля Индии. Проживание в Viceregal Suite с собственной террасой с видом на ландшафтные сады и далекую долину Ганга позволит вам погрузиться в царственную историю Индии.

Виды отеля Ananda in the Himalayas

Виды отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Виды отеля Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Гастрономическая философия Ananda основана на принципах осознанного питания. Мой день начинался с чашки теплого имбирно-лимонно-медового чая, а затем следовали блюда, адаптированные к расписанному для меня рациону: от спелых фруктов до укрепляющего иммунитет напитка с куркумой. В главном ресторане отеля гостям предлагают блюда азиатской, западной и аюрведической кухонь, поэтому каждое блюдо — это не просто пища, а продолжение wellness-программы.

Но что делает Ananda уникальной? Ее связь с природой. Вы можете прогуляться по лесным тропам, наблюдая за павлинами, или отправиться на церемонию Ганга Арти в Ришикеше. Это красочная церемония поклонения реке как источнику и символу круговорота вечной жизни, которая включает священные песнопения и ритуал огня. Здесь, у берегов священной реки, древние песнопения и огненные лампады напоминают, что жизнь — это поток, в котором мы всего лишь наблюдатели. Ananda — это больше, чем курорт. Покидая это место, я увезла с собой не только аромат лилии, который остался на одежде, но и ощущение внутреннего покоя. А это самое ценное, что может подарить путешествие.

Марина Родионова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...