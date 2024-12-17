Арт-повестка

Прогулки на границе потустороннего мира и хореографические изучения вселенной, бразильское видеоискусство и классическая французская комедия, а также Равель в Перми, Бах в Москве и Моцарт в Петербурге — о главном в культурной повестке рассказывает Денис Мережковский.

Выставки

Сергей Деникин, «Настии»

Marina Gisich Gallery

До 16 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Two Figures №2, Сергей Деникин, 2008 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery «Коллаж №17» из серии «Человеческое тело», Сергей Деникин, 1999 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery Следующая фотография 1 / 2 Two Figures №2, Сергей Деникин, 2008 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery «Коллаж №17» из серии «Человеческое тело», Сергей Деникин, 1999 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery

«Достопримечательность и долгожданная невидаль для петербургского культурного ландшафта. Два десятка скульптур, десяток коллажей, объекты и проекции предлагают зрителю прогулку на границе потустороннего мира, где души и духи покачиваются в неторопливом танце»,— лучше Александра Дашевского, куратора новой выставки Сергея Деникина, проект «Настии» не описать. Создавая свои работы, художник пользуется схемами из научных журналов, слюдой, гербариями и предметами родом из химических лабораторий, а некоторые из них уже хранятся в коллекциях Русского музея и Музея AZ.

«Чересчур»

Галерея Ruarts

До 11 мая

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Times New Roman Episode III, Тим Парщиков, 2011-2012 Фото: предоставлено автором Без названия, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, 2006 Фото: Коллекция фонда Ruarts Следующая фотография 1 / 2 Times New Roman Episode III, Тим Парщиков, 2011-2012 Фото: предоставлено автором Без названия, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, 2006 Фото: Коллекция фонда Ruarts

AES+F и 0331с, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Айдан Салахова и Александра Захарова, Ирина Корина и Иван Горшков, группа «Синий суп» — лишь малая часть художников, чьи работы силами галереи Ruarts объединены в экспозицию «Чересчур». По словам куратора Алексея Масляева, выставка дает шанс взглянуть на определяющие черты китча: позитивное содержание, простоту, однозначность, пародийность, сентиментальность и формульность. Проект-исследование, в который стоит погрузиться, главное, не чересчур.

«Videobrasil. Перевод не требуется»

Дом культуры «ГЭС-2»

До 9 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из видео «Биография объектов», Наталья Скобеева, 2018 Фото: Videobrasil Historical Collection Кадр из видео «Happy End», Людмила Горлова, 2001 Фото: Courtesy of the artist and XL Gallery Следующая фотография 1 / 2 Кадр из видео «Биография объектов», Наталья Скобеева, 2018 Фото: Videobrasil Historical Collection Кадр из видео «Happy End», Людмила Горлова, 2001 Фото: Courtesy of the artist and XL Gallery

Вектор международной арт-повестки задан Домом культуры «ГЭС-2», который в кооперации с Культурной ассоциацией Videobrasil из Сан-Паулу взялся изучить латиноамериканский (и не только) видеоарт последних 40 лет. Кроме Бразилии география художников охватывает Аргентину, Колумбию, Эфиопию, Индонезию и другие страны. Представлены в к проекте и работы российских авторов, среди которых Виктор Алимпиев, Людмила Горлова, Тимур Новиков и Сергей Шутов, Дмитрий Булныгин, Владислав Мамышев-Монро, Диана Капизова, Гия Ригвава, Юрис Лесник и Елена Ковылина.

Спектакли

«Тартюф»

Театр наций

18, 19 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиции спектакля «Тартюф», актеры Анна Чиповская и Сергей Волков

Фото: Предоставлено театром Репетиции спектакля «Тартюф», актеры Анна Чиповская и Сергей Волков

Фото: Предоставлено театром

После вполне триумфального дебюта на сцене Театра наций с мюзиклом «Кабаре» Евгений Писарев ставит здесь же собственную версию комедии «Тартюф». Вдохновляет не только то, что в спектакле будет использован новый перевод французского первоисточника, но и собранная актерская группа: Ирина Купченко, Игорь Гордин, Анна Чиповская, Григорий Верник, Сергей Волков, Денис Суханов и другие. «Мне хочется, чтобы Тартюф был перевернутым князем Мышкиным,— рассказывает режиссер.— Несмотря на такой серьезный заход, по жанру наша постановка — семейное драмеди в стиле сатирического сериала "Наследники". И я надеюсь, что зрителю будет смешно, потому что все ситуации узнаваемы, а параллели очевидны».

«Иов»

Александринский театр

20 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Иван Ефремов, пробы грима к спектаклю «Иов»

Фото: Предоставлено театром Актер Иван Ефремов, пробы грима к спектаклю «Иов»

Фото: Предоставлено театром

О страданиях и вере — так кратко можно охарактеризовать тему нового спектакля Валерия Фокина, в основу которого положена Книга Иова из Ветхого Завета. Зрители станут свидетелями бесед праведника Иова и трех его друзей, рассуждающих о причинах самых разных человеческих несчастий и ищущих выход. Попытка найти смысл любых жизненных уроков и ответить на философские вопросы, которые идут параллельно любым религиозным течениям, но для некоторых, как ни стараются, звучат риторически до конца жизни.

«Сон в русскую ночь»

Театр им. Вл. Маяковского

26, 27 декабря, 19, 20 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декорация к спектаклю «Сон в русскую ночь»

Фото: Предоставлено театром Декорация к спектаклю «Сон в русскую ночь»

Фото: Предоставлено театром

Знаковые произведения Пушкина, Булгакова, Платонова и Шукшина в спектакле композитора и музыкального экспериментатора Петра Айду превратятся в единую симфонию голосов, шумов и звуков. Пожар в имении Дубровских или полет Маргариты над Москвой будут разыграны старинными музыкальными инструментами и шумовыми приборами, часть которых использовалась при озвучивании кино в 1930-х. Не обойдется и без молодой труппы театра, актерам которой предстоит существовать в декорациях авторства художницы Кати Бочавар.

«Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери»

БДТ им. Г. А. Товстоногова

29 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери»

Фото: Стас Левшин Сцена из спектакля «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери»

Фото: Стас Левшин

Под эгидой эксперимента «Опыты драматических изучений» молодые режиссеры представляют на второй сцене БДТ свои интерпретации «Маленьких трагедий» Пушкина. Новая участница проекта — ученица Юрия Погребничко, знакомая нам по своим работам в театре «Около» и МТЮЗе, Александра Толстошева. Сюжет «Моцарта и Сальери» она предложила разыграть трем артистам, главная задача которых импровизировать. Они будут меняться ролями, перекраивать мизансцены, снова и снова повторяя известный текст. Спектакль не имеет фиксированного времени — он может длиться бесконечно долго, а может прерваться на самом интересном месте. «Зритель тоже волен уйти в любой момент»,— предупреждает программка.

«Место во вселенной»

Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

26, 27 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Балет «Перигелий» Фото: Александр Филькин Балет «Место во вселенной» Фото: Александр Филькин Следующая фотография 1 / 2 Балет «Перигелий» Фото: Александр Филькин Балет «Место во вселенной» Фото: Александр Филькин

Новый вечер одноактных балетов в Музтеатре — две мировые премьеры под одним названием. Первый спектакль «Перигелий» на музыку авангардиста Владимира Горлинского поставил Слава Самодуров, второй — на песни из симфонии «Перезвоны» Валерия Гаврилина сочинил художественный руководитель труппы Максим Севагин, назвав свою хореографическую поэму «Знаем благую весть». Каждый из авторов разгадывает тайны Вселенной по-своему, но и неистовая хореография Самодурова, и вдумчивый танцевальный текст Севагина сообщают нам, что как минимум одна вселенская тайна стала для них явью.

«Болеро+»

Новая опера

24, 25 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Болеро+»

Фото: предоставлено «Балет Москва» Сцена из балета «Болеро+»

Фото: предоставлено «Балет Москва»

Труппа «Балет Москва», влившаяся в Новую оперу два сезона назад, уже успела представить несколько интересных премьер и готовится к еще одной — «Болеро+» из пяти танцевальных глав. Каждая из них — отдельная миниатюра, решенная хореографами Максимом Севагиным, Анной Дельцовой, Даяном Ахмедгалиевым и Елизаветой Некрасовой в своем стиле от танго и контемпорари до вакинга. Завершит вечер новая версия «Болеро» Равеля в постановке Кирилла Радева.

Концерты

Новогодний Piano Gala

Концертный зал им. П. И. Чайковского

29 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Маслеев

Фото: Александра Хорошвян Дмитрий Маслеев

Фото: Александра Хорошвян

Один из вариантов развития предпраздничных событий в конце декабря — фортепианное гала в филармонии. На сцене — сразу шесть пианистов, все награды и победные конкурсы которых перечислить за один раз не представляется возможным. Дмитрий Маслеев и Александр Ключко, Филипп Копачевский и Арсений Тарасевич-Николаев, Анна Цыбулева и Алексей Мельников исполнят произведения для фортепианных ансамблей Рахманинова, Листа, Плетнева и, разумеется, Чайковского.

«Рождественская оратория», И. С. Бах

Зал «Зарядье»

11 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный оркестр Musica Viva

Фото: Musica Viva Камерный оркестр Musica Viva

Фото: Musica Viva

Сочиняя одну из своих самых масштабных ораторий, Бах планировал, что каждая из ее шести частей будет по отдельности исполняться в течение шести дней праздничных рождественских месс. Спустя практически три века музыканты на концертах играют произведение полностью или выбранные его части. Под руководством дирижера Александра Рудина камерный оркестр Musica Viva исполнит первые четыре кантаты, завершая серию календарных праздников и открывая музыкальный сезон-2025.

Фестивали

«Дягилев+»

Пермская филармония

26, 27 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление во время фестиваля «Дягилев+»

Фото: Gyunai Musaeva Выступление во время фестиваля «Дягилев+»

Фото: Gyunai Musaeva

Традиционно декабрьский «Дягилев+» считается кратким послесловием большого летнего Дягилевского фестиваля. В этом году Теодор Курентзис, художественный идеолог обоих событий, и оркестр musicAeterna представят в Большом зале Пермской филармонии новую программу, в составе которой Вторая сюита из балета «Дафнис и Хлоя» и хореографическая поэма для оркестра «Вальс» Мориса Равеля и симфоническая поэма «Пинии Рима» Отторино Респиги. Еще одним важным событием станет мастер-класс из цикла Currentzis Lab, в рамках которого музыканты musicAeterna во главе с Теодором расскажут зрителям обо всех тонкостях симфонической интерпретации.