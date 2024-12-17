Устойчивая классика

Меховой бренд Sencellerie, основанный в 2022 году Кириллом Раструбиным и Рамазаном Заузановым, выпустил новую коллекцию, в которую помимо шуб из меха арктической лисы и норки вошли кожаные жакеты и кашемировые пальто унисекс, одинаково удачно сидящие на женской и мужской фигуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Следующая фотография 1 / 2 Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie

Новое — это хорошо забытое старое — таков главный закон существования моды: стоит только подождать два-три десятка лет, и она возвращается. Хотя некоторые идеи, похоже, стали исключением из этого правила, например героиновый шик 1990-х или юбка хоббл 1910-х годов, настолько узкая у щиколоток, что в ней было невозможно ходить. Еще несколько лет назад могло показаться, что в список невозвращенцев попал и натуральный мех, учитывая масштаб и количество протестных акций борцов за права животных. Однако он опять в моде, и это спустя почти три года после того, как один из крупнейших люксовых концернов мира Kering запретил его использование креативным директорам всех своих брендов, включая Gucci, Saint Laurent и Balenciaga.

Несмотря на очевидную тенденцию моды к все большему однообразию, покупатели по-прежнему не желают отказываться от классики, а в эту категорию попадает и натуральный мех — такой же модный символ, как сумка и шелковый шарф Hermes, твидовый жакет и голубые джинсы прямого кроя. Эти вещи можно носить десятилетиями и оставаться стильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Куртка от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Следующая фотография 1 / 2 Куртка от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie

Основатели бренда занимаются мехом и закупками меховых изделий уже десять лет и объясняют его популярность так: «В шубе легко почувствовать себя кинозвездой. Вы просто ощущаете себя иначе. Шуба — это прежде всего гламур. Она делает женщин и мужчин красивее». По их мнению, мех вызывает столь же сильные эмоции, что и ювелирные изделия. Само название бренда Sencellerie указывает на это: в нем слышатся sense (англ.— «чувство») и elle (фр.— «она»).

Индустрия производства изделий из натурального меха испытывает значительное давление защитников окружающей среды, требующих использовать только искусственный мех. Однако к нему уже появилось много вопросов. Искусственный мех сделан из продуктов нефтепереработки, производство его из растительных компонентов пока дело будущего. Натуральный же мех полностью биоразлагаем, поэтому соответствует критериям устойчивого производства. А права животных призваны защищать официальные сертификаты, которые подтверждают надлежащее с ними обращение. О том же свидетельствует и качество меха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Следующая фотография 1 / 2 Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie Шуба от бренда Sencellerie Фото: Sencellerie

Любая модель бренда Sencellerie — это только лучший мех норки (Kopenhagen Fur Purple Quality, Kopenhagen Fur Platinum Quality) или лисы (финская, североамериканская Gold Fox). В новой коллекции бренда есть лимитированная серия шуб из арктической лисы, меха, который так любили Мэрилин Монро и дивы золотого века Голливуда. Все шубы Sencellerie на подкладке из натурального шелка и скроены по классическим лекалам — такие модели всегда актуальны. При покупке шубы компания предоставляет гарантию на пять лет, будет бесплатно хранить ее в летний период в специальном холодильнике и при необходимости почистит перед сезоном. Sencellerie также предлагает выездную примерку при онлайн-покупке, доставку в любую точку мира, комплиментарную подгонку по фигуре, индивидуальный пошив и многое другое.

У бренда есть собственные фабрики в России, а c 2024 года еще и производство в Китае, где вручную шьют кашемировые пальто так, чтобы они одинаково идеально сидели и на женщинах, и на мужчинах, а также кожаные жакеты и двусторонние парки из шелка с водоотталкивающей обработкой.

Анна Круглова