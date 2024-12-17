Символ обновления

Понять восточные премудрости непросто, поэтому мы принимаем на веру тот факт, что 29 января 2025 года Зеленого Деревянного Дракона сменит Зеленая Деревянная Змея. Мудрое мифическое существо, способное приносить много радости, уступит место знаку, в котором мудрость сочетается с остроумием, хладнокровием и обаянием. Читая гороскопы, мы пытаемся примерить на себя все эти прекрасные качества. Но на ум скорее приходит Богиня со змеями — вотивная статуэтка из Кносского дворца, датируемая примерно 1600 годом до н. э. Или Афина, богиня мудрости, которую нередко изображают в военных доспехах со змеей на щите. Или змей-искуситель, соблазнивший своим запретным плодом первых людей, в результате чего они были изгнаны из рая. Впрочем, можно вспомнить и свернувшегося кольцом Уробороса, символизирующего циклическую природу жизни. И пернатого змея Кукулькана, верховное божество в мифологии майя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Ophidian Hour, Jaquet Droz, красное золото, эмаль

Фото: Jaquet Droz Часы Ophidian Hour, Jaquet Droz, красное золото, эмаль

Фото: Jaquet Droz

Так или иначе, но образ змеи складывается из вполне определенных компонентов. Невероятная гибкость тела, необычный способ передвижения, при котором рептилии могут развить скорость до 18 км/ч, молниеносность реакции, мертвая хватка, смертельный (а иногда и целительный) укус. И, конечно, змеиная кожа. Благодаря чудесной способности время от времени сбрасывать ее, рептилия стала символом возрождения, обновления и трансформации в самом широком смысле. А чешуйчатая структура кожи послужила метафорой для самых разных фактурных поверхностей, в том числе и у ювелирных изделий. Золотая шкура змеи покрыта гравировкой, испещрена тонкими насечками и даже может быть сложена из отдельных чешуек, если хватает мастерства объединить их в цельную конструкцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Year of Snake, CIGA Design, черный агат, алюминий, золото Фото: CIGA Design Часы The Legend of the Chinese Zodiac — Year of the Snake, Vacheron Constantin, розовое золото, эмаль Фото: Vacheron Constantin Серьги, Natia x Lako, серебро Фото: Natia x Lako Серьги Sappho’s Room Snakes, Nikos Koulis, белое родированное золото, бриллианты Фото: Nikos Koulis Серьги, Dzhanelli, золото, опалы, сапфиры, изумруды Фото: Dzhanelli Кафф, Stones By Shkonda Master, сталь Фото: Stones By Shkonda Master Кольцо с изумрудом, Parure Atelier, золото, бриллиант Фото: Parure Atelier Колье, Yana Jewellery, желтое золото, изумруд, бриллианты Фото: Yana Jewellery Следующая фотография 1 / 8 Часы Year of Snake, CIGA Design, черный агат, алюминий, золото Фото: CIGA Design Часы The Legend of the Chinese Zodiac — Year of the Snake, Vacheron Constantin, розовое золото, эмаль Фото: Vacheron Constantin Серьги, Natia x Lako, серебро Фото: Natia x Lako Серьги Sappho’s Room Snakes, Nikos Koulis, белое родированное золото, бриллианты Фото: Nikos Koulis Серьги, Dzhanelli, золото, опалы, сапфиры, изумруды Фото: Dzhanelli Кафф, Stones By Shkonda Master, сталь Фото: Stones By Shkonda Master Кольцо с изумрудом, Parure Atelier, золото, бриллиант Фото: Parure Atelier Колье, Yana Jewellery, желтое золото, изумруд, бриллианты Фото: Yana Jewellery

«Змеиные» украшения всегда скульптурны. В них змея будто бы застыла на месте, но продолжает движение, изгибаясь всем телом или свиваясь в кольцо. Сколь бы длинным и извилистым ни было ювелирное змеиное тело, у него всегда есть хвост и голова. Она может быть обозначена кабошоном драгоценного камня, как у Parure Atelier или Yana Jewellery, или страшной зубастой пастью, как у Bulgari, бриллиантовым глазком или сверкающим бриолетом, будто каплей ядовитой слюны, как у Vertigo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Reverso Tribute Enamel Snake, Jaeger-LeCoultre, розовое золото, эмаль Фото: Jaeger-LeCoultre Часы Reverso Tribute Enamel Snake, Jaeger-LeCoultre, розовое золото, эмаль Фото: Jaeger-LeCoultre Кольцо, Arha Jewelry, серебро Фото: Arha Jewelry Серьги «Змеи», Anastasia Simes, серебро, гранаты Фото: Anastasia Simes Серьга кафф, Venenum, серебро, позолота, топаз Фото: Venenum Часы Serpenti Pallini, Bulgari, золото, бриллианты, изумруды Фото: Bulgari Брошь, Mousson Atelier, желтое золото, рубины, розовые сапфиры, бриллианты Фото: Mousson Atelier Следующая фотография 1 / 7 Часы Reverso Tribute Enamel Snake, Jaeger-LeCoultre, розовое золото, эмаль Фото: Jaeger-LeCoultre Часы Reverso Tribute Enamel Snake, Jaeger-LeCoultre, розовое золото, эмаль Фото: Jaeger-LeCoultre Кольцо, Arha Jewelry, серебро Фото: Arha Jewelry Серьги «Змеи», Anastasia Simes, серебро, гранаты Фото: Anastasia Simes Серьга кафф, Venenum, серебро, позолота, топаз Фото: Venenum Часы Serpenti Pallini, Bulgari, золото, бриллианты, изумруды Фото: Bulgari Брошь, Mousson Atelier, желтое золото, рубины, розовые сапфиры, бриллианты Фото: Mousson Atelier

По-своему интерпретируют символ грядущего года по китайскому календарю и часовщики. И адресованы эти часы не только азиатским клиентам, но и коллекционерам по всему миру. Лимитированные серии с высокохудожественными циферблатами открывают поле для творческих экспериментов не только в дизайнерских студиях, но и в мастерских редких ремесел. Артизаны используют горячую эмаль и лазерную татуировку, комбинируют лак уруси с восточной техникой маки-э — рисования золотой пудрой. Помещают под стекло циферблата скульптурные изображения животных, чьи тела огибают индикаторы времени, а иногда и приводятся в движение хитроумным механизмом — это так называемые автоматоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake, IWC, сталь

Фото: IWC Часы Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake, IWC, сталь

Фото: IWC

К году Змеи мануфактура Jaquet Droz приготовила настоящий сюрприз. Модель Ophidian Hour — первые часы без стрелок. На часах калачиком свернулась скульптурная змея. В самой высокой точке толщина ее тела составляет 4 мм, она буквально подбирается к сапфировому стеклу, но не касается его. При этом голова рептилии указывает часы, а хвост — минуты (они остаются неподвижными, а вращаются диски с разметкой). Извивающееся тело змеи из отдельных блоков чистого золота покрыто эмалью с градиентом цветов согласно узору, созданному Джоном Хау, концептуальным дизайнером кинотрилогии «Властелин колец». Формой оно напоминает начертание слова bonheur — «счастье».

Нина Спиридонова