Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы заполняют light industrial

Чем привлекателен новый формат складской недвижимости

У рассматривающих вложения в коммерческую недвижимость частных инвесторов появляется новая перспективная ниша — промышленные парки light Industrial. Формат активно развивается в Московском регионе с 2020 года, а в этом году ввод light industrial станет рекордным за все время наблюдения. Инвесторов привлекают более высокая доходность, чем в других сегментах с сопоставимым средним чеком, и низкая конкуренция при сдаче площадей в аренду, поскольку до недавнего времени основным клиентом light industrial являлись исключительно производственные, логистические и торговые компании, которые покупали такую недвижимость под размещение собственного бизнеса.

Промышленный парк «Сенькино» является ярким примером на рынке light industrial

Промышленный парк «Сенькино» является ярким примером на рынке light industrial

Фото: пресс-служба Parametr

Промышленный парк «Сенькино» является ярким примером на рынке light industrial

Фото: пресс-служба Parametr

По итогам января—сентября 2024 года в Московском регионе введено в эксплуатацию 11 объектов light Industrial совокупной площадью 269 тыс. кв. м. Этот показатель в три раза превышает значение аналогичного периода прошлого года и стал рекордом нового строительства с 2014 года, подсчитали в IBC Real Estate. Как отмечают консультанты, прирост предложения обусловлен увеличением спроса на фоне нехватки качественных складских площадей для малого и среднего бизнеса, а также активным развитием онлайн-торговли.

Сегодня, по оценкам консультантов, на этапе строительства находятся более 600 тыс. кв. м, заявленных к вводу в 2024–2025 годы, еще более 2,5 млн кв. м — на стадии планирования к реализации. В структуре складского девелопмента доля формата light Industrial достигает 30%.

Управляющий партнер Parametr Александр Манунин говорит, что к концу года рынок готовых объектов light industrial может приблизиться к отметке 1 млн кв. м, при этом в готовых качественных объектах класса А свободное предложение практически отсутствует. «Объем неудовлетворенного спроса исчисляется несколькими миллионами квадратных метров. Только с начала текущего года мы получили запросов на размещение в промпарках light industrial более чем на 2,2 млн кв. м»,— рассказывает господин Манунин.

Растущий спрос

Light industrial — это промышленные парки, созданные специально для малых и средних легких производств. Универсальная конфигурация пространства позволяет размещать любые производственные линии, а также совмещать их с функциями хранения, офиса и шоурума. В России такой формат развивается с 2020 года, концентрируясь преимущественно в Москве и Подмосковье.

По словам Александра Манунина, один из ключевых драйверов спроса на light industrial — импортозамещение. По данным Parametr, 56% клиентов компании, которые интересуются помещениями light industrial, выбирают формат в связи развитием бизнеса. Именно представители малого и среднего предпринимательства — целевая аудитория light industrial — эффективно разрабатывают аналоги зарубежным товарам, отмечают в CMWP.

Кроме того, продолжает господин Манунин, спрос стимулирует программа комплексного развития территорий, которая вынуждает производственные компании уезжать из устаревших промышленных зон. Как замечает топ-менеджер, эти два фактора носят долгосрочный характер и сохранятся в перспективе пяти-семи лет. Также в Parametr фиксируют интерес к light industrial со стороны крупных компаний, для которых ввиду отсутствия вакансии в сегменте big box формат зачастую становится единственным решением для размещения.

Наконец, тренду способствуют программы развития промышленности, субсидии и инструменты помощи промышленным предприятиям, а также льготы для резидентов, говорят в NF Group.

Выгодное вложение

Формат light industrial также интересен инвесторам, в первую очередь частным. Порог входа в такие объекты составляет около 80 млн руб., что сопоставимо с покупкой помещения в street-retail, при этом срок окупаемости в случае light industrial короче, а стоимость активов стабильно растет. В Parametr отмечают, что за время строительства такие объекты могут подорожать до 40%. «При этом спекулятивных инвесторов, которые хотят заработать только на росте стоимости актива за время строительства, в light industrial нет. Инвесторы рассчитывают на долгосрочные инвестиции с целью сохранения капитала и получения стабильного арендного дохода»,— говорит Александр Манунин.

По подсчетам IBC Real Estate, с начала года в Московском регионе средневзвешенная ставка аренды на объекты формата light Industrial класса А выросла на 46%, до 14,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. Средневзвешенная ставка аренды на существующие сухие big box склады класса А, для сравнения, с начала года увеличилась на 38%, до 12 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, разрыв между ставками аренды двух форматов достиг 22%.

В объектах light Industrial ставки всегда будут выше за счет универсальности, локации и специфики формата, отмечают в IBC Real Estate. В УК «Тетис Кэпитал» поясняют, что сегмент light Industrial более молодой, чем сегмент big box, поэтому нет аналогичного влияния старого портфеля на средние арендные ставки. «Ставки аренды сильно зависят от локации, но в целом недвижимость light Industrial по определению должна располагаться ближе к центру города, а значит, и ставки будут в среднем выше»,— считают в компании.

Арендная доходность инвестиций в light industrial, подсчитали в Parametr, достигает 15% годовых, общая может превышать 21% в зависимости от этапа покупки объекта, срока владения, объема используемых инвестором заемных средств. В пользу организации арендного бизнеса в формате light industrial говорит также то, что помещения полностью готовы к въезду резидентов и инвестор может начать сдавать его в аренду сразу после ввода объекта в эксплуатацию, дополнительных инвестиций в отделку не требуется.

Крупные покупки

Для инвесторов с большим чеком, помимо лотов light industrial, открывается возможность приобретения качественного склада класса А. «Мы увидели, что средний запрос в формате light industrial вырос в этом году на 27% и составляет 1,8 тыс. кв. м. Появляются сделки площадью 3–5 тыс. кв. м и даже крупнее. Для таких клиентов формат классического склада с рабочей высотой 12 м и офисным блоком, который консолидирован в одном месте здания, может быть более эффективным решением. Поэтому в нашем новом промпарке "Кувекино" мы тестируем такой формат, когда в продажу предлагается здание площадью всего 20 тыс. кв. м с возможностью деления блоков от 5 тыс. кв. м, но при этом обладающее всеми характеристиками big box класса А»,— рассказали в Parametr.

Такой своего рода «гибридный» формат актуален конечным пользователям под размещение собственной логистической инфраструктуры. В условиях высокой динамики арендных ставок на рынке классических складов класса А покупка собственного помещения решает задачу снижения риска неконтролируемого роста операционной нагрузки на бизнес.

Для инвесторов с чеком от 500 млн руб. это возможность выйти в стабильный сегмент коммерческой недвижимости, который ранее был доступен только очень крупным и институциональным инвесторам.

Как подчеркивает Александр Манунин, складской сегмент в целом один из самых стабильных для инвестиций. Обеспеченность складской недвижимостью класса А в России — всего 0,32 кв. м на человека — существенно ниже, чем в других странах, таких как Канада (4,6 кв. м на человека), Германия (4,4 кв. м на человека) и США (4 кв. м на человека). И ни кризис 2014 года, ни пандемия не вызвали заметного падения спроса на объекты складской недвижимости, говорит господин Манунин.

В Parametr отмечают, что рост объема инвестиционных сделок в складском сегменте сдерживается репутацией этого рынка как закрытого и доступного только профессиональным игрокам. «Инвесторы опасаются, смогут ли они найти арендатора на свои объекты»,— констатирует Александр Манунин. Поэтому, по его словам, Parametr предлагает клиентам услуги по сдаче помещений в аренду, а также при необходимости берет на себя полный аутсорсинг функции управления объектом, включая брокеридж, передачу объекта арендатору и весь процесс взаимодействия с ним.

Ольга Мухина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...