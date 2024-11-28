Экс-проректора РУДН Анжелу Должикову задержали по подозрению в хищении

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании бывшего проректора одного из ведущих вузов Москвы по подозрению в хищении более 1 млн руб. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем проректоре РУДН Анжеле Должиковой.

По информации следствия, фигурантка отвечала за подписание соглашений с Минпросвещения на получение гранта для курируемого направления. Полученные средства перевели подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с которыми заключили фиктивные договоры на развитие и совершенствование программ по изучению русского языка. Однако все работы выполнили сотрудники университета, находившиеся в подчинении у подозреваемой. Бюджетные средства были обналичены и похищены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции провели обыски у подозреваемой и причастных к хищению лиц. Были изъяты относящиеся к делу предметы и документы.

Согласно информации на сайте РУДН, Анжела Должикова является директором института русского языка и была проректором по дополнительному образованию РУДН. В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин присвоил ей звание «Почетный работник образования города Москвы». В августе 2024 года она стала членом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.