Опорный банк для хищений

Как стало известно “Ъ”, к 19 годам заключения приговорили Александра Воловника — экс-главу Фондсервисбанка, выступавшего опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса. По версии следствия, вместе с соучастниками, которые получили от 12,5 года до 17 лет, он причастен к созданию преступного сообщества, совершившего многомиллиардные хищения, в том числе средств госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Фондсервисбанка Александр Воловник

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Бывший президент Фондсервисбанка Александр Воловник

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Материалы громкого дела о хищениях в Фондсервисбанке, в котором было порядка 280 томов, поступили в Тверской райсуд Москвы еще в 2020 году. Слушания начались в июне, как только сняли первые ограничения по коронавирусу. При этом заседания, которые изначально проходили раз в неделю, часто срывались, в том числе из-за болезней обвиняемых или их защитников.

На скамье подсудимых оказались бывшие президент и владелец банка Александр Воловник, его первый заместитель Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела данного департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков.

Все они были задержаны еще в 2017 году и обвинялись в создании ОПС с использованием служебного положения или участии в нем, а также в растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По делу было заявлено огромное количество свидетелей, из которых, правда, только несколько десятков допросили в зале суда, огласив, к большому неудовольствию защиты, первоначальные показания остальных.

В апреле этого года, когда большинство фигурантов находились под домашними арестами или подписками о невыезде, сторона обвинения потребовала вернуть их в СИЗО в связи с допущенными нарушениями мер пресечения. В частности, якобы направляясь из дома к врачу, Петр Ладонщиков отклонялся от маршрута. И хотя адвокаты отмечали, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, которым был поручен контроль за домашними арестами, никаких нарушений не фиксировали, часть подсудимых, в том числе господ Воловника и Ладонщикова, отправили под стражу.

Впрочем, и их сообщники пробыли на свободе недолго — на днях все 11 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам и взяты под стражу в зале суда.

При этом назначенное наказание фактически совпало с запрошенным прокурором (защита просила прекратить уголовное преследование фигурантов за отсутствием события преступления или оправдать в связи с недоказанностью обвинения).

63-летний Александр Воловник получил 19 лет строгого режима, Петр Ладонщиков, которому на год меньше,— 17 лет, а остальные, в зависимости от роли в совершенных преступлениях,— от 15 лет до 12,5 года. Для Сергея Меняйлова, которому 79 лет, срок может оказаться пожизненным. Иск ПСБ (преемник Фондсервисбанка) и «Роскосмоса», признанных потерпевшими, был удовлетворен частично.

Адвокаты осужденных отказались от комментариев, ссылаясь на отсутствие разрешений от своих клиентов. Между тем, согласно базе данных Мосгорсуда, приговор уже обжалован. Впрочем, по данным “Ъ”, это лишь краткие апелляционные жалобы, а подробные будут поданы после получения мотивировочной части судебного решения.

Напомним, что уголовное дело о хищениях средств Фондсервисбанка было возбуждено Следственным департаментом МВД еще 14 августа 2015 года. Само кредитное учреждение вело свою историю с 1994 года, а его основной задачей являлось обслуживание предприятий машиностроения. Позже банк стал опорным для ракетно-космической отрасли и «Роскосмоса», в частности, а отделение имелось даже на Байконуре. Накануне начала расследования ЦБ ввел в банке временную администрацию из-за существенного завышения стоимости активов. Позже банк прошел процедуру санации, окончательно став структурой «Роскосмоса» как Роскосмосбанк, а в итоге вошел в ПСБ.

Между тем претензии следствия изначально касались особо крупного мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), потом появились данные о хищениях и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и в конце концов появилось целое ОПС.

Утверждалось, что в финансовой структуре якобы «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу». А Александр Воловник якобы организовал хищение средств, которые выводились в том числе за границу через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В обвинительном заключении позже фигурировала сумма в 6,419 млрд руб. ущерба. Стоит отметить, что во время следствия и суда был наложен арест как на имущество обвиняемых, так и активы целого ряда коммерческих структур. Среди них были и компании, которые в свое время господин Воловник переоформил на свою дочь Ирину. Так, упоминалось одно из его первых детищ — Столичная трастовая компания «Союз». Ее гендиректором одно время являлся член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов, скрывшийся за границей.

Сергей Сергеев