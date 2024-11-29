Образование — людям

Российская индустрия корпоративных университетов активно развивается — многие компании стремятся активнее инвестировать в обучение своих сотрудников на фоне дефицита кадров на российском рынке труда. Центр обучения и развития «Вкусно — и точка» — один из ведущих игроков этой отрасли. Директор по обучению компании «Вкусно — и точка» Наталия Зыгмонт рассказывает о том, как этому корпоративному университету удалось собрать высокопрофессиональную команду, какие технологии позволяют взаимодействовать с сотрудниками максимально эффективно и какие новые программы обучения компания планирует запустить в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по обучению компании «Вкусно — и точка» Наталия Зыгмонт

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Директор по обучению компании «Вкусно — и точка» Наталия Зыгмонт

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отрасль корпоративных университетов в России продолжает активно развиваться — многие компании открывают новые собственные университеты, а уже существующие наращивают свои бюджеты и число образовательных программ. Так, как следует из доклада Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики под названием «Корпоративные университеты России 2024: результаты исследования», если в 2022 году в среднем расходы компаний на корпоративный университет составляли 400 млрд руб., или 1,19% от ФОТ, то к 2024 году они увеличились до 557 млрд руб., или 1,3% от ФОТ.

Сильный толчок развитию корпоративных университетов в последние год-полтора дала ситуация на рынке труда — очевидно, по данным из многих источников, что компаниям не хватает самых разных специалистов в самых разных областях или есть необходимость в повышении их квалификации. Сложности могут возникать как с поиском линейного персонала, так и с подбором специалистов разного уровня. Перед лицом такого вызова многие компании заново оценили те преимущества, которые дает собственный корпоративный университет. В результате те компании, которые имеют сложившуюся систему корпоративного обучения, наверняка чувствуют себя более уверенно.

Центр обучения и развития компании «Вкусно — и точка» — один из ведущих корпоративных университетов в России, который сейчас активно развивается. Директор по обучению компании «Вкусно — и точка» Наталия Зыгмонт рассказывает о том, как корпоративный университет эффективно решает для себя вопрос обеспечения квалифицированными кадрами, каким образом обеспечивает компанию качественными технологическими решениями и с какими проектами в обучении и развитии сотрудников компания входит в 2025 год.

Кадровый вопрос

Активное развитие отрасли корпоративных университетов поставило перед многими из них кадровый вопрос. Действительно, в настоящее время нет системы профильного профессионального образования, которая могла бы готовить специалистов для корпоративных университетов. Поэтому практически каждому корпоративному учебному центру приходится искать свои способы решения проблемы поиска и профильного развития сотрудников.

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В учебном центре «Вкусно — и точка» команду тщательно формируют со дня его основания, и она по сей день остается устойчивой. Как объясняет Наталия Зыгмонт, это стало возможно благодаря соблюдению нескольких принципов.

«Во-первых, в корпоративный университет, конечно же, надо брать людей, которые искренне хотят там работать. Которые понимают, с чем связано корпоративное обучение, чем оно живет, и готовы полностью погрузиться в его процессы. К нам все наши нынешние сотрудники пришли с горящими глазами — и вот поэтому из них получилась успешная команда»,— отмечает она. Второй немаловажный фактор успешности — опыт работы на реальном производстве. Как отмечает Наталия Зыгмонт, думать, что сотрудников корпоративного университета можно просто формально «вырастить» в каком-либо вузе, нельзя. «Чтобы человек мог преподавать другим, он должен сам пройти реальное производство. Этот опыт ничто не может заменить. У нас в центре работают разные люди, но у большинства из них карьера развивалась именно в рамках работы на наших предприятиях. Благодаря своему опыту работы они могут сейчас создавать программы, которые востребованы у других сотрудников. Поэтому наша команда, на мой взгляд, является одной из самых высокопрофессиональных на рынке»,— говорит она. Помимо людей с производства, в команде учебного центра «Вкусно — и точка» есть и люди, которые пришли из других функций, например из финансового департамента. «Таким специалистам также необходим опыт "в поле", и мы в самом начале работы у нас предоставляли им возможность стажироваться на наших предприятиях непосредственно на рабочих местах»,— говорит она. При этом сотрудники учебного центра также прошли программу профессиональной переподготовки, которая позволяет им вести педагогическую деятельность в образовательной организации.

Наконец, третий немаловажный фактор, который позволяет сделать команду образовательного центра успешнее,— это наличие у ее членов разнообразного опыта. «Например, у нас работают и люди "с улицы", пришедшие к нам по открытым вакансиям. Кого-то мы брали уже изначально с руководящей позиции, а кто-то вырос внутри. Как раз вот этот разный бэкграунд и разный опыт очень обогащает команду»,— говорит Наталия Зыгмонт.

Технологическое решение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас предприятия «Вкусно — и точка» работают в 65 регионах России. Каждый день на работу в компании выходит свыше 60 тыс. человек. Такие особенности бизнеса задают специфические требования к его корпоративному учебному центру и требуют специального технологического решения.

«Успешный корпоративный университет не может существовать без качественных технологий. У нас к тому же особенная ситуация: нам надо обеспечивать единый уровень сервиса и качества продукции для наших гостей в разных регионах страны. Поэтому мы очень внимательно подходили к выбору провайдера и цифрового решения, которые обеспечивают работу нашей комплексной обучающей цифровой платформы»,— отмечает Наталия Зыгмонт. По ее словам, главными факторами, определяющими решение компании по выбору поставщика, стали качество базового «коробочного» решения, готовность совместно совершенствовать его сейчас и в перспективе, возможность легко интегрировать LMS-системы с другими цифровыми сервисами нашей компании. «Мы довольны тем продуктом и решением, на котором в итоге остановились — на сегодняшний момент у нас рекордный показатель использования корпоративной обучающей платформы. Порядка 70% наших сотрудников при уровне удовлетворенности 4,7 из 5 регулярно заходят в наши системы для того, чтобы что-то посмотреть, уточнить, научиться, проверить свой уровень знаний, от этого получить свою мотивацию»,— говорит Наталия Зыгмонт. Такой показатель, подчеркивает она, особенно важен в ситуации, когда «ты одновременно продолжаешь развивать бизнес, открывая новые точки, вводя новые сервисы, новые каналы продаж, создавая новые учебные программы».

Конечно, вначале было немного страшно оказаться в ситуации, когда всю архитектуру образовательных программ нужно продумывать с нуля после трансформации бренда. Но по этой же причине возник и новый простор для творчества — для новых подходов, новых образовательных курсов, новых форматов. «Мы в какой-то момент сказали: это же очень круто, что мы можем сами и как люди, работающие в корпоративном университете, себя еще здесь развить. У нас раньше не было такой потребности, а сейчас она появилась, и это было очень интересно»,— говорит Наталия Зыгмонт.

При этом, отмечает она, у компании не было задачи создавать в области образовательной деятельности собственную технологическую разработку. «У организаций всегда есть выбор — пойти в собственную разработку, или пойти по пути покупки готового решения, или совместить два этих подхода. Здесь, наверное, нет рецепта единого, наверное, когда нужны более быстрые решения, особенно в эпоху перемен, тогда скорее для начала это готовые решения. Мы пошли по такому пути и начинали с готового решения, "коробочного" решения, которое впоследствии обогатили собственными разработками. С их помощью мы вновь развернули наши самые массовые программы, которые прямо влияют на гостей, на их опыт посещения, влияют на качество нашего продукта. В частности, мы начали с программы обучения работников и потом перешли к программам обучения линейных менеджеров»,— говорит Наталия Зыгмонт.

Планы на будущее

Успешно пройдя период трансформации, Центр обучения и развития в перспективе продолжит свое развитие. Сейчас его сотрудники работают над созданием нескольких новых учебных программ, которые помогут сотрудникам «Вкусно — и точка» более эффективно выполнять свои обязанности и расти по карьерной лестнице.

«У нас есть учебные программы для сотрудников разного уровня, и одна из них — для тех, кто занимает позицию директора предприятия. Мы планируем ее развивать и оптимизировать, а также продолжим развитие направления дополнительного профессионального образования и, помимо имеющейся программы профессиональной переподготовки "Директор предприятия питания", планируем расширить линейку программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки для других уровней сотрудников»,— рассказывает Наталия Зыгмонт.

Еще одна программа, над подготовкой которой сейчас работают сотрудники учебного центра,— курс для руководителей среднего звена, для менеджеров, причем как для тех, кто работает в офисе, так и для тех, кто занят на производстве.

«Наконец, третья — это история про культуру работы в цифровой среде. Это очень интересный и творческий проект. Мы все привыкли говорить вот эти слова — "технологии", "диджитализация", "автоматизация". А что за этим стоит для каждого конкретного управленца? А какие навыки нужны? А как люди вообще эту терминологию понимают? Здесь нас ждало, конечно, определенное количество сюрпризов, но сюрпризов приятных. Кто-то в этом видит абсолютную панацею, кто-то в этом видит мучение и угрозу, кто-то понимает, что собственных навыков просто недостаточно для того, чтобы пользоваться какими-то системными решениями в области цифры, ну и, наверное, мифов в плане диджитализации по-прежнему предостаточно»,— отмечает Наталия Зыгмонт.

Новые курсы, по ее словам, будут органично встроены в образовательный портфель учебного центра компании и позволят ее сотрудникам последовательно развивать свои навыки в соответствии с требованиями среды. Отметим, например, что обучение цифровой культуре сейчас является востребованным курсом во многих ведущих корпоративных университетах страны — по оценкам из вышеупомянутого доклада Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики, в 2023–2024 годах в такие образовательные программы инвестировали до трети таких университетов.

Анастасия Мануйлова