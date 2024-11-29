«Сегодня рабочий — это квалифицированный, ценный специалист»

К концу 2024 года на рынке труда в России сложились устойчивые тенденции, которые характеризуются ростом дефицита кадров, прежде всего рабочих специальностей. Эти тенденции обеспечены рядом факторов, в числе которых: низкий интерес к рабочим профессиям среди молодежи, усиление миграционного контроля в стране, а также устойчивый рост промышленного производства. Заместитель председателя правительства —министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева — о том, как Подмосковье создает кадровый резерв с помощью молодых специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред правительства МО Екатерина Зиновьева

Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО Зампред правительства МО Екатерина Зиновьева

Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО

Одним из факторов роста дефицита кадров стали западные санкции, которые спровоцировали активное развитие импортозамещающих производств. Только в Московской области с 2022 года инвесторы приступили к реализации более 350 проектов технологического суверенитета. Это более 30 тыс. новых вакансий! Например, Корпорация развития Московской области в этом году привлекла более 20 новых инвесторов, которые создадут почти 2 тыс. рабочих мест.

Учитывая, что Московская область и без того была одним из регионов с самым низким уровнем безработицы, текущие процессы на рынке труда стали стимулом для поиска внутренних кадровых резервов — и они нашлись.

Одной из задач инвестиционной политики Подмосковья до 2022 года была борьба с маятниковой миграцией. Сегодня небольшая корректировка этой политики позволяет нам найти резервы для обеспечения кадрами новых предприятий, строящихся в регионе. Так, сегодняшний курс направлен не только на сокращение объемов маятниковой миграции, а прежде всего на то, чтобы не допустить ее роста за счет молодого поколения. Важно, чтобы сегодняшние выпускники нашли хорошую работу рядом с домом.

Упор инвестиционный блок подмосковного правительства делает на организацию взаимодействия предприятий и образовательных учреждений. Например, в области запущена программа «Кадры для импортозамещения», направленная на обеспечение специалистами проектов технологического суверенитета. То есть инвестор, реализующий импортозамещающий проект, может заключить соглашение с подмосковным колледжем о подготовке тех или иных специалистов, которые будут необходимы для работы на его предприятии. На сегодняшний день в этой программе уже участвуют 103 компании, заключившие 119 соглашений с 44 образовательными учреждениями региона.

Еще один механизм, который позволяет нам готовить кадры именно для подмосковных предприятий,— это федеральный проект «Профессионалитет». Проект направлен на интеграцию колледжей и техникумов в реальный сектор экономики за счет создания образовательно-производственных центров и образовательных кластеров профессионального образования. Московская область — один из самых активных участников этого проекта среди российских регионов: у нас уже создано 17 образовательных кластеров, а в следующем году планируется запустить еще 3.

В части популяризации рабочих профессий мы в Подмосковье запустили проект «Промышленное кольцо». Он направлен на развитие промышленного туризма, в том числе на знакомство старшеклассников с рабочими процессами на производственных предприятиях. Ведь сегодня рабочий — это квалифицированный, ценный специалист с достойной зарплатой, который трудится в комфортных условиях. Для многих ребят это становится откровением, в результате в молодежной среде постепенно повышается статус рабочих специальностей.

Таким образом мы создаем необходимую образовательно-промышленную инфраструктуру, которая позволит нам удержать молодое поколение от маятниковой миграции и обеспечит развивающуюся промышленность Подмосковья квалифицированными специалистами.