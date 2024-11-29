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Коммерсантъ FM
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Ум дорог

Редактор «Корпоративных университетов» Анастасия Мануйлова — о динамике развития отрасли профобразования в РФ

За последний год сложности с подбором кадров на российском рынке труда только усилились: соискатели выдвигают к возможным работодателям все новые и новые требования, и все чаще и чаще оказывается, что их готовы удовлетворить. Опять же избыток свободных вакансий позволяет работникам при малейшем недовольстве своим положением перейти на новую работу — так, 2023 год стал для российского рынка труда рекордным по показателю текучести персонала.

Редактор «Корпоративных университетов» Анастасия Мануйлова

Редактор «Корпоративных университетов» Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В этих условиях расширение инфраструктуры корпоративных университетов выглядит оправданным шагом и позволяет решать одновременно две задачи. Во-первых, обучение у работодателя повышает лояльность к нему сотрудников и позволяет снизить в рабочем коллективе текучку. Во-вторых, это позволяет развивать у работников необходимые компетенции и с помощью внутреннего найма компенсировать нехватку внешних кандидатов. Такой подход, отметим, становится все более популярным среди компаний, особенно крупных: они обладают как достаточной численностью сотрудников, чтобы перемещать их внутри собственной структуры, так и ресурсами, нужными для создания внутренней «биржи труда», которая позволяла бы эффективно выстроить внутренний наем.

В результате, как следует из данных, собранных авторами доклада «Корпоративные университеты-2024», в 2023–2024 годах российские компании уже тратили на собственные корпоративные университеты ежегодно примерно 1,3% от ФОТ, или свыше 500 млрд руб. Параллельно росту затрат идет и увеличение учебных часов — так, если в 2023 году на одного пользователя корпоративного университета приходилось в среднем 37 часов, то в этом году этот показатель вырос до 40. В перспективе, отметим, эти расходы будут только увеличиваться — согласно самым разным прогнозам, российский рынок труда по крайней мере до 2030 года останется рынком соискателя. А значит, компаниям придется и дальше бороться за его привлечение и удержание широким набором мер.

Анастасия Мануйлова

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