В атмосфере покоя

Пышная тропическая зелень, сливающаяся вдали с голубизной Индийского океана, подсвеченной заходящим солнцем,— такая картина открывается с террасы с бассейном одной из вилл отеля Jumeirah Bali.

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Открытый в апреле 2022 года курорт занимает 12,4 га между экзотическими зарослями и песчаным пляжем Улувату — одним из символов острова Бали. Лучшее место отведено 123 виллам, которые связаны системой террасных садов. Территория курорта зонирована по вертикали. На вершине известняковых холмов расположилась зона ресепшена со 120-летним деревом Бодхи, декоративными бассейнами и спа-центром, а внизу — пляж с находящимся возле него плавательным бассейном и прибрежным рестораном Segaran, названным в честь легендарного озера яванской индуистско-буддистской империи. Для удобства гостей по территории отеля курсируют электрические тележки-багги, но, если захочется прогуляться, можно спуститься по сквозной, от ресепшена до пляжа, лестнице вдоль выстроенных уступами бассейнов.

Впрочем, когда вы окажетесь в отведенной вам вилле (с одной, двумя, тремя или четырьмя спальнями) площадью от 210 до 4 тыс. кв. м (президентская вилла, или Королевский водный дворец), то на некоторое время желание выходить наружу у вас пропадет. Ведь каждый дом располагает собственным (а то и не одним) инфинити-бассейном с большой зоной отдыха, которую можно использовать как гостевую, и отделенным стеной от общественных зон приватным садиком, оборудованным дополнительным душем или ванной — для водных процедур под открытым небом. Тут есть все необходимое, от гардеробных до мини-кухни, а интерьеры оформлены аутентичными балийскими материалами.

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Освоившись на вилле, имеет смысл ознакомиться с отельными ресторанами. Расположенный на вершине самого высокого холма Akasa специализируется на мясе и морепродуктах гриль. На закате с террасы ресторана открываются потрясающие виды на океан, в темноте она кажется палубой несущегося по волнам корабля. Вытянутый вдоль берега Segaran предлагает традиционные блюда кухни Бали и Юго-Восточной Азии, приготовленные в соответствии с концепцией «от фермы к столу». Здесь сервируются завтраки для гостей отеля. В находящемся рядом павильоне устраивают чайные дегустации — ведь вы находитесь в одном из крупнейших мировых центров выращивания чая (впрочем, и кофе тоже). Возле бассейна также работает пляжный бар Maja Sunset Lounge с закусками и коктейлями.

Для гостей Jumeirah Bali открыт спа-центр Talise Spa с пятью процедурными кабинетами, сауной и единственным на острове турецким хаммамом. Перед массажем вам определят чакру (их насчитывают семь — в зависимости от даты рождения) и используют соответствующее масло для процедуры. Помимо массажей здесь предлагают и другие процедуры для снятия стресса, основанные на балийских техниках, с применением травяных миксов.

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Остается добавить, что здешнюю атмосферу создают не только великолепное природное окружение и комфортные условия пребывания, но и традиционное балийское дружелюбие и гостеприимство.

Юрий Хнычкин