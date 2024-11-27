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Дума Тюмени призвала правительство региона принять меры по сбросу стоков в Туру

Депутаты Тюменской городской думы рекомендовали администрации Тюмени направить мотивированное обращение правительству Тюменской области о необходимости принятия мер по обеспечению соблюдения требований природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в реку Туру. Соответствующее решение поддержали 28 депутатов думы, трое — воздержались.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее, в сентябре, депутаты Тюменской областной думы направили обращение председателю правительства РФ Михаил Мишустину с просьбой включить реку Туру в федеральный проект «Воды России» нацпроекта «Экологическое благополучие. Отмечалось, что в Тюмени остро стоит проблема обмеления и загрязнения реки.

Река Тура протекает в Тюменской и Свердловской областях, ее длина составляет 1030 км.

Василий Алексеев

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