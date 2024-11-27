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Коммерсантъ FM
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В Смольном усомнились в возможности перезапуска завода Toyota до конца года

Перезапуск бывшего завода Toyota в петербургских Шушарах «с большой долей вероятности» не состоится до конца текущего года. Об этом на форуме «Российский промышленник» заявил зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Алексей Яковлев.

Алексей Яковлев

Алексей Яковлев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Алексей Яковлев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«До нового года остается месяц. С большой долей вероятности завод в этом году не запустят»,— сказал господин Яковлев (цитата по ТАСС).

Ранее было заявлено, что перезапуск производства будет осуществлен до конца 2024 года. В этот период на бывшей площадке Toyota должен был начаться выпуск автомобилей Aurus. Соглашение о реализации инвестпроекта правительство Петербурга и представители ООО «Аурус» заключили на полях ПМЭФ-2024.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Aurus заезжает в Шушары».

Дарья Астанина, Санкт-Петербург

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